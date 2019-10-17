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北車四鐵共構、每天50萬人潮！　防災中心延13年啟動了

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▲▼台北車站特定區聯合防災中心揭牌。（圖／台鐵提供）

▲聯合防災中心跨區、跨單位整合監視事故狀況，為50萬旅客生命安全把關。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台北車站為商業中心與重要交通樞紐，每日有50萬人潮進出，但以往空間結構複雜，並沒有整合性的防災中心，也讓民眾的安全成為隱憂。為提升周遭防災功能，台北車站特定區聯合防災中心局自去年7月31日開工，歷經一年工程，今（17）日正式舉行揭牌典禮，合各單位CCTV、救災無線電及消防火警訊號等防救災設備，並制定緊急應變標準作業程序，24小時監控北車全區，若有狀況即可立即進駐處理。

據了解，台北市長柯文哲2017年就曾槓上交通部，直指台北車站聯合防災中心從2006年就有計畫成立，拖到2017年卻還沒個影，從剛上任時就一直罵罵罵罵，後來想說民進黨上任會好一點，也沒有比較快。從2006年至今已過13年，台北車站聯合防災中心也終於建置完成。

請繼續往下閱讀...

台鐵副局長馮輝昇與會致詞表示，台北車站是全台第一大站，營運機構包含高鐵、台鐵、北捷、桃捷，商場也有微風廣場、4條地下街，每天進出有50萬人，是防災系統重要節點，防災緊急應變計畫討論很久，加強橫向聯繫，透過防災系統把災害防範於未然，讓災害發生風險降到最低。

▲▼台北車站特定區聯合防災中心揭牌。（圖／台鐵提供）

▲將不同轄屬四鐵四街一微周邊單位的消防火警及CCTV影像訊號，以光纖方式傳輸至防災中心電視牆。

台鐵局表示，台北車站特定區面積廣闊，使用空間結構複雜，牽涉高鐵、北捷、桃捷、微風以及台北、站前、中山與誠品地下街等單位，人潮眾多流動率高及多元使用特性，災時搶救困難，危險性高；加以管理分屬中央、地方及民間等不同單位，災時之指揮與協同救援難以統一與整合。

為強化人民生命財產安全，因此建立聯合防災中心，以跨區、跨單位整合監視本區域事故狀況：將不同轄屬四鐵四街一微周邊單位之消防火警及CCTV影像訊號以光纖方式傳輸至防災中心電視牆，即時監控本區各單位防救災資訊。

台鐵局表示，該中心可跨系統設備控制運作，若北車大樓發生火災，可即時觸動火警系統發生感測，透過中央環境控制系統接收通知防救災資訊管理平臺，並由平臺抓取監視錄影系統影像，即時顯示災害現場影響畫面。

發生災害時，將由防救災資訊管理平臺統籌災害、救災資源訊息，以Line群組推播及連通道LCD視頻顯像，將災害等級、地點及逃生動線即時傳輸本區成員及現場旅客，以強化救災與疏散避難機制。

中心也設有支援災害應變機制，包括硬體方面設置IP專線電話、全區消防無限電派遣系統，以優化訊息傳遞及備援機制，強大消防隊救災訊息傳遞，俾利救災指揮；建構ICS應變救災指揮體系，透過本區成員共識營及共同防災協議組織，確保災時大量使用者緊急疏散避難及保障旅客安全。

▼台北車站特定區聯合防災中心揭牌。

▲▼台北車站特定區聯合防災中心揭牌。（圖／台鐵提供）

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