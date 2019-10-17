承攬好還是僱傭好？　勞動部：應該要以長遠職涯規劃來看

▲北一女校門口人行道Foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

記者余弦妙／台北報導

自從勞動部公布Foodpanda、Uber Eats與外送員為僱傭關係後，就引發外界熱烈討論，日前《ETtoday新聞雲》街訪結果顯示，不少外送員都認為如果被認定為是僱傭關係，這樣就會被納入勞基法，這樣限制變多，能多賺錢的機會就變少了；對此，勞動部職業安全衛生署則回應，如果是承攬關係外送員是沒有受到保障的，且年資、勞退這些在未來都會拿不到，所以應該還是要以長遠的職涯規劃來看。

職安署表示，其實外送平台業者與外送員間以目前的勞動契約是相當不對等的，業者有權要求外送員配合上班時數、公司規定等，但外送員卻無法從業者那邊得到勞保、勞退、保險等相對等的保障，這對一個外送員來說是相當不公平的一件事。

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職安署也說，如果不受勞基法保護，那這樣也代表外送員在這家公司工作的期間是無法累積勞保年資、工作年資等，這對於長遠的職涯規劃來看是相當不利的。這也代表一旦發生任何事故，所有的一切都是要外送員自行承擔，業者並不需要擔負任何責任。

另外，職安署也提到，面對這樣新經濟型態，目前勞動部也正在研究是否參考德國，修法增加「類勞工」模式，不過一切都還要先經過討論才會有明確結果，目前最優先的就是先把外送平台業者與外送員間的勞動契約清查清楚，才能來做後續的處理。