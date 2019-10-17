狂挖親民黨牆腳　柯文哲自爆拜會宋楚瑜遭拒

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員林國成證實已退出親民黨，也表態不排除加入台北市長柯文哲的台灣民眾黨。國民黨議員秦慧珠質詢時問柯，曾說民進黨栽培你是養虎貽患，「你對親民黨和宋楚瑜來說是不是也養虎貽患？」柯說，會找時間再跟他宋解釋；但秦一追問，柯竟自爆，有跟宋聯繫、表達見面的意思，但對方卻沒有要見面。

秦慧珠質詢時問柯文哲，曾說民進黨栽培你是養虎貽患，現在一直指導你幫助你的親民黨主席，你也把他當成導師、政壇前輩，他也在市議會中的親民黨團支持你，「你對親民黨和宋楚瑜來說是不是也是養虎貽患？」

柯文哲回答說，「不會啦，我跟老宋很好」；秦慧珠反問，「很好的結果界是讓市議會親民黨團終結？」柯說，自己是延攬親民黨團的人。但柯的回答又被秦反酸，「然後？親民黨的人愈被拿去做民眾黨的不分區立法委員，親民黨在議會就消失了？變身為台灣民眾黨，像吸星大法一樣，把人家內功吸到你那」。

秦慧珠接著說，這事情很嚴重啊，親民黨在市議會已經消失走入歷史啦，還不嚴重？「你覺得如果是你親民黨主席，你會高興？」柯文哲表示，會找時間再跟宋楚瑜解釋。

柯文哲說，有跟宋聯繫、也有表達要見面的意思；沒想到，秦慧珠不斷追問「他說要見你嗎？」，柯竟自爆「沒有」。柯文哲也說，事前不知道林國成要退黨，是看簡訊才知道。

最後秦慧珠酸柯文哲，這樣做不但對不起民進黨，也對不起親民黨，一個忘恩負義的政治人物在政壇是沒有辦法得到別人的尊敬，「以後誰敢跟你打交道？」這件事情要審慎考慮，不然你在政壇評價會很低。

▲新科北市副市長黃珊珊。（圖／記者徐斌慎攝）