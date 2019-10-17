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雲端最前線／台灣成「困獸之島」？韓國瑜：民進黨頻「卡台」

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜從台灣最南端的屏東鵝鑾鼻出發，展開「平民土地學習傾聽之旅」，吹響總統大選的號角。韓重砲批評民進黨執政三年多，讓台灣變成困獸之島，整個國家都被執政者「卡」得奄奄一息；他從高雄出征、為台灣而戰，因為「台灣已經輸了一次，不能再輸四年」。《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、新北市議員張志豪、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

去年高雄市長選舉，韓國瑜打造的氣旋，不只凝聚「討厭民進黨」的人心，更重要是讓高雄人有發大財、回鄉發展願景，這攸關升斗小民的生活，讓許多人寄予厚望，因而翻轉了高雄。如今成為總統參選人，韓國瑜要用什麼話語，讓民眾能聽進「台灣安全、人民有錢」的關鍵，願意再相信韓國瑜一次，這是他的大挑戰。

另外，賴清德16日在美國發表演說，他表示，去年九合一民進黨敗選，習五點令基層恐慌，在社會期待下，自己勇敢承擔，冀望進行一場君子之爭。用「民主」團結黨內，凝聚社會分散力量，「我和支持者埾定的完成初選，成功激勵了民進黨，激活了執政團隊。小英並蛻變為2.0，我們在守護台灣的這場大選作出了具體貢獻！」此行目的是向大家傳達初選已經結束，現在是團結的時候，敬請大家全力捍衛本土政權，讓蔡英文總統高票當選連任，立委過半，讓台灣繼續壯大。」《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、新北市議員張志豪、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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