財訊／陳冲　挺過風暴的金融老兵

圖、文／財訊雜誌

重病痊癒後，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲現在回憶起往事時，「once upon a time」成了新口頭禪。他開玩笑說：「我這個頭腦中風後，講話都亂講喔！」但談到他是用什麼方法帶領台灣走兩次金融危機時，陳冲則謙虛地說，那不是因為他一個人的功勞。

陳冲主要的金融戰績有3項：1、預先整併基層金融，拆除台灣在1997年可能發生金融風暴的引信；2、2008年金融海嘯時安定股市人心，使資本市場回穩；3、順利與中國簽訂3項金融MOU（備忘錄），開啟金融業西進搶灘中國市場的序幕。

3項主要金融戰績 提前拆除地雷，也開啟西進序幕

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陳冲是國內少數從金融基層做起，且受到藍綠政黨都賞識的金融專才。認識陳冲30年的News 98「財經起床號」節目主持人陳鳳馨透露，陳冲在農銀工作時，因常在報章發表文章探討《銀行法》的內容，引起當時財政部長郭婉容的注意，並把他找到財政部工作；由於陳冲對法律與金融實務非常熟悉，頭腦聰明做事又細心，逐步受到重用。陳鳳馨說，陳冲會出頭，和背景無關，而是有能力的人，就像一根錐子放在布袋裡，早晚會露出頭來。

1995年，陳冲出任財政部金融局長，對他的第一場金融考驗也隨後來臨。陳冲說，當時他已發覺國內的基層金融大有問題；於是從1996年9月起，開始推動基層金融整併，把部分信用合作社改制為商業銀行或合併至各地的農會。等到1997年7月年亞洲金融風暴發生後，台灣受到影響並不大，因為引信已被拆掉了。

2008年馬英九就任總統後，台股加權指數最高衝上9309點，但到9月美國雷曼兄弟違約引爆全球金融海嘯，同年11月20日台股加權指數下挫到3955點，府院高層都急著找人壓住陣腳，當時擔任永豐金控董事長不到半年的陳冲，接到高層詢問他要不要接任金管會主委的電話。

陳冲笑說，接到這個電話時有點為難，因為這等於要他3天內辭去上市公司董事長，並馬上到立法院備詢，而且上市公司要做完一個年度才有年終獎金，哪有到了12月初才叫人家去的，「你知道這犧牲是很大的！」

陳冲雖沒有講犧牲有多大，但根據永豐金控的資料，2008年永豐金控董事長何壽川的年薪，在1500萬到3000萬元之間，而金管會主委年薪約250萬元；因此，接下金管會主委的職務，估計陳冲一年要損失1250萬元以上。…(本文節自財訊592期，詳全文)

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