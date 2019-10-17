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罵拉麵店老闆「商標蟑螂」挨告　海倫清桃緋聞男友民事扳回一城

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▲海倫清桃緋聞男友黃景裕因日前在臉書辱罵同業老闆廖姓男子「商標蟑螂」而挨告。（資料照／記者張一中攝）

▲海倫清桃緋聞男友黃景裕因日前在臉書辱罵同業老闆廖姓男子「商標蟑螂」而挨告。（資料照／記者張一中攝）

記者徐愷昕／台北報導

海倫清桃緋聞男友黃景裕日前遭控在臉書以私人帳號登入後，在自己拉麵店的粉專內辱罵另間拉麵店老闆廖姓男子「商標蟑螂」，最後依公然侮辱罪被處6千元罰金，得服勞役確定；但民事有關廖男求償百萬及登報道歉的部分，台北地院審後認為，黃男商標蟑螂的指控也並非毫無根據，最終判廖男敗訴，仍可上訴。

黃男開始經營拉麵店後，因商標問題與同業廖姓男子時有糾紛，黃男2018年7月13日因不滿廖男在網路上指控他侵權，氣得在自己經營的「法虎堂拉麵店」粉絲專業，以「商標蟑螂」等語辱罵廖男，事後遭廖男告上法院。

刑事審理時，法官認為黃男公開發表侮辱廖男「商標蟑螂」，確實會造成不特定人對廖男性格上有負面評價，致廖男身心感受難堪、不愉快，但審酌黃男坦承犯行，認定已悔悟，最後依公然侮辱罪判處他6千元罰金，得服勞役確定。

民事部分，廖男主張黃男明知他不是商標蟑螂，仍執意在網上公開辱罵，嚴重貶損了他的個人名譽，對此向黃男求償營業收入損失、加盟金損失、精神慰撫金等共計134萬餘元，同時要求登報公開道歉。

黃男法庭上則辯，他所說的皆屬事實，問心無愧，更直指廖男過去確實有搶占他的商標，當時是在他提出異議後，智慧財產局才認定廖男註冊商標應予以註銷，由此可見他的言論並非無中生有。

法官審後認為，黃男稱廖男「商標蟑螂」確實並非毫無根據，且皆屬事實，因此無法證明這些評論具有貶損廖男社會評價的惡意，理當黃男不需負起損害賠償責任，判廖男求償敗訴。

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