僅5成7台灣人著手規劃退休生活　位居亞洲5大市場之末

▲根據調查顯示，台灣只有57%受訪者已著手規劃退休理財，成為成為5大市場中比例最低。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

退休理財近年來成一門顯學，不過國人對於規劃進度稍嫌落後。根據渣打銀行調查，台灣只有57%受訪者已著手規劃退休理財，成為大陸、香港、馬來西亞與新加坡等5大市場中比例最低，進一步了解尚未開始規劃退休的原因有3個，包括「準備之後再開始」、「不知如何開始」與「資訊太多難以掌握」。

渣打銀行針對大陸、香港、新加坡、馬來西亞與台灣等5大市場進行退休規劃調查，平均約67%受訪者表示，自己已開始著手規劃退休，其中又以馬來西亞與新加坡民眾相對積極，高達7成8民眾已經未雨綢繆，開始規劃退休理財。

請繼續往下閱讀...

不過，台灣僅57%受訪者開始著手規劃退休，占比為5大市場中最低者，至於退休規劃進度緩慢的原因在於「準備之後再開始」，其次分別是「不知如何開始」與「資訊太多難以掌握」；至於其他市場著手規劃退休的比例，其中香港和大陸皆為63%、新加坡則是74%。

調查也指出，台灣、大陸、馬來西亞、新加坡等4個市場的富裕族群，皆認為「缺乏有足夠報酬的投資機會」，也是進行退休規劃的最大挑戰，而香港地區則有50%的富裕族群擔憂「全球市場波動與不確定性」，將會造成退休規劃的阻礙，其他阻礙退休規劃因素還有「缺乏金融財務相關知識」與「沒有信賴的諮詢對象」等。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，個人財富累積會隨著年齡增長而成長，但也要留意長壽帶來更長時間的醫療、保健花費，而抵消財富增長的成果，若是面對可能的長期照顧需求，恐會在退休後產生財務的缺口。

林素真指出，民眾理財應依照個人風險屬性進行規劃，同時搭配定期定額的分散投資和投資組合建議，就能使資產抗波動，並且有穩定現金流收入，進一步確保退休生活的身心與財務需求。