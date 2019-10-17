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財訊／佳世達策略轉型三支箭　走出7年虧損期

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

圖、文／財訊雜誌

「今年、明年營收還會再繼續成長，至2022年，營收一定會超過預期的2000億元，且會有過半的營收來自於新事業。」佳世達董事長陳其宏接受《財訊》專訪時，意氣風發地說。

很難想像2014年時，陳其宏臨危受命，當時佳世達（前身為明基電通）在歷經購併德國西門子公司手機部門，大虧350億元後，長達7年的時間，財報數字都是虧損，深陷發不出股利、員工紅利的窘境，甚至股價最低點還曾於2008年下探至5.37元，幾乎要變成全額交割股。

如何谷底翻升？轉型奏功　新事業是金雞母

請繼續往下閱讀...

為求企業能從谷底翻升，陳其宏積極展開轉型大計，如今，2018年合併營收創下10年來新高，且2019年上半年毛利率均刷新7年來新高紀錄；其中，新事業是帶動佳世達營收與獲利增長的一大關鍵。

最大的轉折點，要推回到2013年底。當時佳世達身陷虧損泥淖，佳世達前董事長李焜耀「三顧茅廬」時任明基三豐醫療器材董事長的陳其宏，希望他接下總座一職大力整頓。

「我剛開始有點猶豫，是想到太太陪我走過鼻咽癌那段時間，一個人生病不是一個人的事，是一家子的事，家裡的付出與擔心讓我很猶豫⋯。」陳其宏回憶當年，李焜耀找上他接佳世達總座時，他內心的掙扎。但他內心自忖：我跟KY（李焜耀英文名）這麼久，他對我有提攜之恩，也有深厚的革命情感，經過幾番思量之後，決定在他最需要我的時候，把這個責任扛下來。

然而，難以為外人道的是，「我們當初的虧損非常龐大，相當於1天虧1億元。明基在經過西門子事件後，也沉潛了好一段時間，在產業界都聽不到聲音了，甚至有些人還問說：明基BenQ還在嗎？」陳其宏回想當年佳世達慘況，歷歷在目。

大聯盟大艦隊！　衝刺高毛利　規畫3大方向

為加速企業轉型，陳其宏定調，公司加速轉型的新事業要往毛利20%、30%以上的高附加價值方向走，並規畫出3大新事業：智慧醫療、AIoT（人工智慧物聯網）解決方案、關鍵材料零組件為主要轉型方向，訂定在2022年達成高附加價值的事業營收過半的目標。

陳其宏訂定出「大聯盟大艦隊」的策略，也就是佳世達根據要跨足的新事業領域地圖，透過篩選機制挑選出最佳的合作夥伴後，向合作夥伴依照個別案例，進行個位數或雙位數持股比例的投資；加入「大聯盟大艦隊」後，可以深化彼此的業務合作關係，佳世達再整合「大聯盟大艦隊」高達數千億元總營收的資源協助成員，幫助它們壯大規模。…(本文節自財訊592期，詳全文)

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