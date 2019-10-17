非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

▲出門旅遊行程、拍照一支iPhone 11就搞定。（圖／記者邱倢芯攝）

記者余弦妙／台北報導

iPhone 11系列登台開賣快要1個月了，根據Apple經銷商Studio A觀察，統整出有不少iPhone系列用戶趁著新機上市來更換，且大多都是使用時間超過2年，或認為自己已到達該換機時間的。

Studio A指出，手機原因最多的排序為，容量不足、舊手機系統不敷使用，以及新機拍照效果好、錄影效果優於舊款系列。且Studio A也觀察到iPhone 11新色紫色、綠色；iPhone 11 Pro夜幕綠最受到大家喜愛。

另外，Studio A表示，也有用戶指出，iPhone 11 搭配了最新的 A13 處理器與更強悍的相機軟體演算法，這一次所拍出來的品質不僅漂亮，在夜拍表現上比以往是有過之而無不及，光是這個原因就深深對 iPhone 11 系列感到著迷。

超廣角也是令用戶非換不可理由之一，Studio A說，其中一名用戶曾表示，超廣角相機的魔力真的是用過就回不去了，雖然望遠鏡還是可以透過主鏡頭數位變焦來達成，但廣角視野是主鏡頭無法取代的。還有前鏡頭的慢動作錄影，讓錄影、拍照更多元。

最後，夜拍模式的強大也讓用戶為之瘋狂，就有另一名用戶在實際體驗過後指出，通常手機夜間模式所需要的拍攝時間會拉長到 4 秒、5 秒，有時甚至更長，還要繼續等待演算合成的時間，而需要等待那麼長時間的，若拍攝主題不是靜止物，那基本也幾乎是晃成一團；但iPhone 11 開啟夜拍模式之後等待的時間相對短， 2 到 3 秒就完成拍攝。同樣的光源景物，iPhone11可還原現場柔和的光線，照片相當清晰雜訊也很少，但iPhone XS Max等舊款系列拍出了就一片黑矇矇。

