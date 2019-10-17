「外籍男友」挖石油需資金…女急匯4千歐元　警苦勸3小時夢醒了　

▲員警和行員苦口婆心勸說曾女。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市有一名曾姓女子到銀行向行員表示，要匯4000歐元（約新台幣13萬5千元）到德國的銀行，給在國外做石油的男朋友，行員一聽不對勁，趕緊通知員警到場處理，3名員警和1名行員苦口婆心地勸說3個多小時，女子才驚覺根本就是詐騙一場。

據警方調查，曾女於今年10月在臉書上認識一位自稱新加坡籍的外國人在德國工作，經過密集聯絡後，外籍男友眼見時機成熟，以結婚為前提和曾女交往，並提出需要一筆錢購買工作機器。

16日下午2點，曾女到第一銀行向行員表示要匯款到德國，資助新加坡籍男友度過工作難關，這番話引起行員注意，趕緊通報員警到場處理。3名員警到場後，和行員輪番勸說，「他什麼時候來台灣的？你們上次見面什麼時候？」、「你跟他什麼關係？他要求你匯到哪邊？」，一開始曾女還謊稱和新加坡籍男友見過面，不過說詞反反覆覆，被員警一語道破「你們根本沒有見過面！」。

曾女遲遲不願相信這是一場詐騙，行員向曾女表示，「我們有一個來匯款的，她先生是船長，都可以用line跟他聯絡，妳為什麼不可以打？」，警方接著說，「不要再聽信他，他在說謊！我們遇到的都是這樣的理由、這樣的藉口，你google一下網路新聞，新聞就跑出來了，都是相同手法。」

4人苦口婆心勸說3個多小時，直到銀行打烊還沒完，員警再將曾女帶回派出所，以網路蒐圖方式，找到外籍男友寄來的自拍照，「這個你應該看的出來是假的吧？這張比剛才那張更假，這兩張看起來是同個人，但你不覺得相片很假嗎？這是用剪接合成技術的」，曾女才恍然大悟，自稱的外籍男友根本不存在。

▲員警搜尋到原始照片。（圖／記者許宥孺翻攝）