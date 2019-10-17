「蠹蟲專案」抓新竹眷改案貪官　前文大環設院長判刑6年

▲最高法院將新竹眷村改建貪汙案件，判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台南、台北地檢署聯合執行「蠹蟲專案」，查出文化大學環境設計學院前院長陳錦賜在內的4名專家學者，在擔任政府重大工程評選委員期間，涉嫌收受廠商賄賂，因此提起公訴。法院審理期間，一度判決無罪，但最高法院17日採信更三審見解，將陳錦賜等人分別判刑6年到2年2月不等的刑期定讞。

本案源於台南地檢署偵辦某起工程弊案時，意外發現營造廠商為了競標政府重大公共工程，利用政府採最有利標發包，需遴選專家學者擔任評審委員，因此特定廠商取得評審委員名單後，向擔任評委的學者行賄，要求支持。這些案件包括台南市警政大樓新建工程、新竹市眷村改建及桃園航空站航廈防水等工程標案。

檢方擴大偵辦，查出文化大學環境設計學院前院長陳錦賜、台大土木工程系教授郭斯傑、台北科技大學能源與冷凍空調系前教授王文博及建築系教授周鼎金等人，涉嫌收受廠商賄賂，檢方因此在2009年間，提起公訴。

案經多年纏訟，一審將陳錦賜等人分別判刑7年2月到3年8月不等的刑期，二審改判全數無罪，更一審僅將陳錦賜判刑4月、其餘被告無罪，更二審則又改判6年到2年6月不等刑期，到了今年二月間的更三審，則認定陳錦賜、郭斯傑、王文博等3人，均收受賄賂50萬元，因此分別判刑6年到2年6月不等的刑期。全案再上訴最高法院，最高法院17日駁回上訴，全案定讞。

