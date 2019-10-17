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嘉南地區廉政志工多女力　兩地交流不吝分享

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▲▼ 嘉南地區廉政志工交流。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣嘉義地方檢察署17日上午9時許，在嘉義縣新港鄉公所，與臺南市政府政風處及嘉義縣政府政風處共同辦理廉政志工教育研習與交流活動，透過多方互動分享，提升廉政志工志願服務品質，增進服務效益。

▲▼ 嘉南地區廉政志工交流。（圖／嘉義地檢署提供）

由臺南市政府政風處分享「校園廉潔誠信教育」經驗揭開研習序幕，處長詹政曇提供經驗分享，將廉潔誠信種子於臺南校園發芽生根，由廉政志工深入校園，透過輕鬆有趣的說故事方式與小朋友貼近，期望透過從小扎根清廉意識，型塑正確人格特質。

▲▼ 嘉南地區廉政志工交流。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義縣政府政風處接續對「志工業務」進行詳細介紹，分享其對於校園、鄉鎮宣導及志工教育訓練等面向的成果，研習內容共同結合雙方的廉政經驗，展現志願服務多元化的效益。

▲▼ 嘉南地區廉政志工交流。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉南地區廉政志工多為女性組成。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

嘉義地檢署郭主任檢察官讚佩廉政志工熱心又有活力，雖然政府人力資源有限但民力無窮，藉由廉政志工熱力傳播，相信廉能種子必能生根茁壯，另外2020年第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉將屆，郭主任檢察官也請廉政志工將反賄選觀念深入鄰里，宣導民眾拒絕賄選決心，協助反應賄選情資。

廉政志工隊多為地方媽媽所組成，不僅帶來拿手的精彩舞蹈表演，更不吝惜分享彼此推廣廉政主題業務的技巧與經驗傳承，擴大彼此視野，期望藉此觀摩交流加深廉政志工間情誼，共創雙贏。

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