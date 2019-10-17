通霄國中小學94名學生赴平潭交流　鋒面南下風浪大滯留4天未返

▲通霄國中、小共有94名學生赴陸交流，因天候因素滯留4日未歸，家長非常擔憂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄國中有72名學生與通霄國小22名學生，在雙十連假期間遠赴福建平潭參訪交流，原定14日就要返台，但因為天候關係至今仍未回台，因此許多家長非常擔憂；而苗栗縣政府也將透過小三通方式，協助師生返台。

通霄國小校長彭鴻原表示，赴陸參訪的成員皆為學校女子壘球與少棒隊員，學生及帶隊老師原本都是搭船前往，表定14日就要結束交流並返台，但因為近日東北季風風勢強勁，船班因安全考量暫時停駛，才會耽擱了好幾天，預計在17日的下午就會回台。

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▲苗栗縣政府教育處處長徐永鴻表示，將會盡速協助學生返台，也會幫這幾天沒上到課的學生安排補救教學。（圖／記者黃孟珍翻攝）

通霄國小家長會長詹家達也強調，因為海象不佳，所以耽擱了幾天，原來就是應台商協會邀約前往交流，所以延遲返台這幾天的日常生活，台商協會也會全部負責，請家長不必擔憂。

苗栗縣政府教育處處長徐永鴻說，縣府方面每天都有和這些參訪成員聯繫，生活是安全無虞的，也會盡速安排學生回台；返台後也會特別安排補救教學，讓這幾天被滯留的學生沒上到的課程盡速的補課。

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