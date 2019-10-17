大台南空中門戶要升級　蔡淑惠：發展「南台灣雙機場」開拓兩岸與東亞航線

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠，認為交通部、台南市政府應針對南台灣空港運能現況與地方發展需要，思考發展「南台灣雙機場」，強化台南、高雄兩地空港相輔相成的功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠議員，在海陸空交通的系列政見中，對於台南空港的現況與未來發展，要求交通部、台南市政府應針對南台灣空港運能現況與地方發展需要，思考發展「南台灣雙機場」，強化台南、高雄兩地空港相輔相成的功能。

蔡淑惠指出，空軍台南基地營區將開放民眾參觀，台南機場是軍民合用機場，除了有肩負國防重任、捍衛領空的中華民國空軍外，台南機場是雲嘉南地區最大的機場，是台南聯結兩岸與國際的空中門戶。

台灣的民航營運現況，目前桃園機場容量接近飽和，為紓解客運量壓力，正興建第三航廈；另一方面，高雄機場運量也在攀升，現有機場航廈使用吃緊，還有跑道數與長度不足、宵禁、停機位和空橋不足等問題，讓南部發展觀光掣肘難行，高雄機場也計畫蓋第三航廈、擴大服務設施等。但是，當南、北兩座主要機場都在為飽和困境進行擴建計畫的同時，我們卻看不到台南機場未來的發展前景。

蔡淑惠說，南台灣一直有興建南部國際機場的聲音，她認為應廣納學者專家進行完整評估外，現階段高雄機場進入擴建計畫的當下，有沒有納入台南機場分工合作的規劃呢，還是繼續把台南機場晾在一旁而已？

台灣在國際民航線中，松山機場、桃園機場就是同一個大都會的「雙機場」概念。國際上，全球擁有2個機場以上的都會區就超過80個，大致上，以主要與次要、國際與國內或包機、廉價航空等進行分工，讓雙機場發揮相輔相成的功能。

蔡淑惠表示，高雄機場現在雖有擴建計畫，但整體的腹地終究有限，未來的發展仍有其侷限性。台南機場是雲嘉南第一大機場，台南與高雄兩市人口數達465.8萬人，從南高兩都的整合發展、從南台灣航空運能的分工合作著眼，從南科、路科及週邊工業區的國際市場拓銷來看，目前的台南機場在兩岸與東亞航線上，都應該發揮更大的功能。

蔡淑惠認為，新南部國際機場還要長時間的評估規劃，現階段，台南、高雄就可以聯手，發展「南台灣雙機場」，不但可以在機場營運上相輔相成，提升旅運能量，還可以結合、發展南台灣的物流、服務、高科技等經濟範疇的產業，成為南台灣產業快速融入國際價值鏈、促使轉型升級的有效途徑。

蔡淑惠強調，南台灣、大台南的空中交通發展與商機，無論是「雙機場」構思，或是台南現有的台港航線，乃至於極具潛力的兩岸航線，都需要穩定、和平的兩岸關係，這也是此次選舉政黨輪替的重大意義所在。