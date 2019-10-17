　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南空中門戶要升級　蔡淑惠：發展「南台灣雙機場」開拓兩岸與東亞航線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠，認為交通部、台南市政府應針對南台灣空港運能現況與地方發展需要，思考發展「南台灣雙機場」，強化台南、高雄兩地空港相輔相成的功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠，認為交通部、台南市政府應針對南台灣空港運能現況與地方發展需要，思考發展「南台灣雙機場」，強化台南、高雄兩地空港相輔相成的功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠議員，在海陸空交通的系列政見中，對於台南空港的現況與未來發展，要求交通部、台南市政府應針對南台灣空港運能現況與地方發展需要，思考發展「南台灣雙機場」，強化台南、高雄兩地空港相輔相成的功能。

蔡淑惠指出，空軍台南基地營區將開放民眾參觀，台南機場是軍民合用機場，除了有肩負國防重任、捍衛領空的中華民國空軍外，台南機場是雲嘉南地區最大的機場，是台南聯結兩岸與國際的空中門戶。

台灣的民航營運現況，目前桃園機場容量接近飽和，為紓解客運量壓力，正興建第三航廈；另一方面，高雄機場運量也在攀升，現有機場航廈使用吃緊，還有跑道數與長度不足、宵禁、停機位和空橋不足等問題，讓南部發展觀光掣肘難行，高雄機場也計畫蓋第三航廈、擴大服務設施等。但是，當南、北兩座主要機場都在為飽和困境進行擴建計畫的同時，我們卻看不到台南機場未來的發展前景。

蔡淑惠說，南台灣一直有興建南部國際機場的聲音，她認為應廣納學者專家進行完整評估外，現階段高雄機場進入擴建計畫的當下，有沒有納入台南機場分工合作的規劃呢，還是繼續把台南機場晾在一旁而已？

台灣在國際民航線中，松山機場、桃園機場就是同一個大都會的「雙機場」概念。國際上，全球擁有2個機場以上的都會區就超過80個，大致上，以主要與次要、國際與國內或包機、廉價航空等進行分工，讓雙機場發揮相輔相成的功能。

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠，認為交通部、台南市政府應針對南台灣空港運能現況與地方發展需要，思考發展「南台灣雙機場」，強化台南、高雄兩地空港相輔相成的功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠表示，高雄機場現在雖有擴建計畫，但整體的腹地終究有限，未來的發展仍有其侷限性。台南機場是雲嘉南第一大機場，台南與高雄兩市人口數達465.8萬人，從南高兩都的整合發展、從南台灣航空運能的分工合作著眼，從南科、路科及週邊工業區的國際市場拓銷來看，目前的台南機場在兩岸與東亞航線上，都應該發揮更大的功能。

蔡淑惠認為，新南部國際機場還要長時間的評估規劃，現階段，台南、高雄就可以聯手，發展「南台灣雙機場」，不但可以在機場營運上相輔相成，提升旅運能量，還可以結合、發展南台灣的物流、服務、高科技等經濟範疇的產業，成為南台灣產業快速融入國際價值鏈、促使轉型升級的有效途徑。

蔡淑惠強調，南台灣、大台南的空中交通發展與商機，無論是「雙機場」構思，或是台南現有的台港航線，乃至於極具潛力的兩岸航線，都需要穩定、和平的兩岸關係，這也是此次選舉政黨輪替的重大意義所在。

ET快訊
士林夜市「骰子牛1份300元」！網一查評價…丟臉死了
好市多「F牌潮帽」下殺3.8折！網瘋搶狂開代購團
時速90公里逼車害吞4張罰單　法院認證「魔人」判苦主免罰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大台南空中門戶要升級　蔡淑惠：發展「南台灣雙機場」開拓兩岸與東亞航線

「1021普悠瑪事故」專案理賠窗口　16日起開始受理

帥氣男警外語超給力　惹哭「失聯」菲律賓女移工

吳神父參加門諾長濱長照站開幕　陳永興：也許足療讓長濱人長壽

用熱氣球交朋友！　大陸旅交會河北登場　台東館詢問度破表

伊林名模站上玉富伸展台！縱谷大地時裝秀19日登場嗨翻周末夜

成大連儂牆最後一夜　百位師生齊唱「願榮光歸香港」

2019全國運動會主題「築夢桃園」　趙自強擔任開幕總導演

阿伯很年輕！　桃園82歲市民「2019光州FINA世界游泳賽」奪冠

公運獎金多達億元　桃園舉辦搭公車抽大獎！評五星級司機

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

子涵認做證人...澳門恩客一次20萬 「賣淫價碼曝光」父：她潔身自愛！

大台南空中門戶要升級　蔡淑惠：發展「南台灣雙機場」開拓兩岸與東亞航線

「1021普悠瑪事故」專案理賠窗口　16日起開始受理

帥氣男警外語超給力　惹哭「失聯」菲律賓女移工

吳神父參加門諾長濱長照站開幕　陳永興：也許足療讓長濱人長壽

用熱氣球交朋友！　大陸旅交會河北登場　台東館詢問度破表

伊林名模站上玉富伸展台！縱谷大地時裝秀19日登場嗨翻周末夜

成大連儂牆最後一夜　百位師生齊唱「願榮光歸香港」

2019全國運動會主題「築夢桃園」　趙自強擔任開幕總導演

阿伯很年輕！　桃園82歲市民「2019光州FINA世界游泳賽」奪冠

公運獎金多達億元　桃園舉辦搭公車抽大獎！評五星級司機

斷網補償方案出爐！　LINE Pay一卡通帳戶限時「6小時」10%回饋

綠衫軍想得到畢爾　布朗、史馬特、藍福德當籌碼3換1

30分鐘排尿手術…英國男2度送手術室　醒來驚「蛋蛋消失」

威脅把「壞壞片」PO網　程式設計師逼前女友上床又偷錄

快訊／中山區1女子倒臥「大樓頂樓機房」全身僵硬亡！　死因待釐清

2男大量「放生毒蛇」求福報！　毒蛇四處亂竄嚇壞無辜村民慘被咬死

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！　超多人都吃…營養師曝恐怖地雷

南韓總理將訪日「料24日與安倍會談」　日媒：進入會前最後協商

男借5萬元失聯...債主找上無辜友人　在警面前嗆「要把你處理」

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

地方熱門新聞

彰化現「進擊の長頸鹿」！踮腳探破5樓頂　

「得來速」概念車子進校園有效分流

軍民一家親　20年砲測場地重啟　

今年第20隻石虎喪命　警嘆：第一次看到這麼大隻

花數億元岸內糖廠影視園區拍片鄉親不知

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

空軍台南基地19日開放參觀

82歲阿伯　「光州FINA世界泳賽」奪冠

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

2019全國運動會　主題「築夢桃園」

帥氣男警外語超給力

桃園搭公車抽好禮　評五星級司機

洪秀柱崇德市場拜票

水交社文化園區年底開幕

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：南台灣沒國際機場　網：新世界觀

韓國瑜：南台灣沒國際機場　網：新世界觀

高雄市長韓國瑜15日正式請假三個月，全力拚總統大選，而他16日在屏東觀光產業座談時提到，「南台灣將近6、700萬的人，到現在沒有一個國際機場...這簡直在開玩笑」。

為台南安平國際港蔡淑惠射三支箭

為台南安平國際港蔡淑惠射三支箭

陳亭妃首推連載漫畫

陳亭妃首推連載漫畫

台南人期待民進黨最強組合「蔡賴配」

台南人期待民進黨最強組合「蔡賴配」

台南立委參選人童小芸救人

台南立委參選人童小芸救人

關鍵字：

大台南空中門戶蔡淑惠機場航線2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

「雪莉前男友」崔子沉默2天發聲：不捨送走妳！

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

更多

最夯影音

更多
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面