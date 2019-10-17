　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財訊／叫好不叫座？　為什麼台灣吸引不到香港人才？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

圖、文／財訊雜誌

港人移民必備的「良民證」申請，過去4個月多達1.2萬多宗，較去年同期激增近5成。據香港民意研究所調查，港民對台灣政府的好感度近年有持續上升趨勢。移民講座更場場爆滿，台灣相關主題的活動，更是從1個月兩場增加到8場。

然而，根據台灣內政部移民署統計，近4年來，港民居留台灣人口平均約4000人，定居約1000人，總計移居來台人士數量十分穩定，儘管用百分比來看，今年前8個月來台定居人士較同期增長26%，但實則不過增加157人。

根據統計，香港中產階級移民仍首選加拿大、美國、澳洲和英國，資金較少的才選擇台灣或馬來西亞。但台北到香港才1個多小時的飛行距離，消費指數也相對較低，總體而言，台灣與葡萄牙、愛爾蘭，是港人詢問度較高的3大熱門移居地。

請繼續往下閱讀...

香港本地有移民公司稱，諮詢移居意願「爆炸性增長」，真正施行移民計畫者也較2014年雨傘運動時增加1倍，有小孩的家庭更傾向諮詢當天就簽約，但不少人對移居台灣卻只停留在諮詢。

痛點1：薪資水準普遍偏低

「人才不安全感很高，想往外移、很想逃。」1名科技金融領域的人力仲介公司主管說，最近接觸的很多這樣的香港高階人才。這名主管表示，她自2012年開始就接觸不少企業需要金融衍生商品交易員，但始終沒有談下任何1位港人，就算只計算香港本地一流畢業生人才的薪水，年薪至少也要給出270萬台幣，「光這樣就很難。」

畢竟開放港澳人士居留的16個種類條件中，無論是學術、科學、金融等專業技術能力，只要是高階主管，在任何一個國家其實都屬高薪人士。這位人力仲介公司主管指出，台灣的薪水結構和企業文化都影響港人來台意願，加上嫁接香港國際環境的在台外商選擇性少，更降低吸引力。

痛點2：稅制不利吸引高階人才

另外，稅制也是關鍵。以高薪香港居民為例，若年薪新台幣約600萬元，已婚育有1子，孩子12歲，父母年滿70歲並同住，由該居民所撫養。在台灣應稅額度約新台幣107萬元，但在香港應稅額僅新台幣47萬元多。最大差異在於台灣最高稅率為40%，但香港最高超額累進稅率僅17%，可謂收入愈高，繳稅差額愈大。
…(本文節自財訊592期，詳全文)

延伸閱讀：

【有影片】獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

少子化、人才外流...台灣沒有排外的空間！香港移民，此時不開放待何時？
 

ET快訊
開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓
被告知男嬰「出生15分鐘」死了　30年後兒子卻出現相認
雪莉遺體僵硬過程遭曝光　南韓消防署：感到很羞愧！向遺屬道歉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／東區門戶計畫人氣狂飆

先探／財報行情3大贏家

財訊／陳冲　挺過風暴的金融老兵

財訊／佳世達策略轉型三支箭　走出7年虧損期

財訊／華為提油救火　退守中國恐陷雙輸危局

財訊／叫好不叫座？　為什麼台灣吸引不到香港人才？

財訊／台壽保又在內湖獵地　這回當禾馨房東

新台幣收盤升值4.1分　以30.681元兌1美元作收

經濟部明年再祭6000萬元補助　力挺工具機業者固本轉型

宏碁銷售傳捷報！　今年上半年勇奪電競螢幕全球第一寶座

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

先探／東區門戶計畫人氣狂飆

先探／財報行情3大贏家

財訊／陳冲　挺過風暴的金融老兵

財訊／佳世達策略轉型三支箭　走出7年虧損期

財訊／華為提油救火　退守中國恐陷雙輸危局

財訊／叫好不叫座？　為什麼台灣吸引不到香港人才？

財訊／台壽保又在內湖獵地　這回當禾馨房東

新台幣收盤升值4.1分　以30.681元兌1美元作收

經濟部明年再祭6000萬元補助　力挺工具機業者固本轉型

宏碁銷售傳捷報！　今年上半年勇奪電競螢幕全球第一寶座

Volvo首款電動車「XC40 Recharge」登場！充滿電可跑400KM

餵浪貓碗公下壓著「1張字條」　愛媽做好被罵準備...真相卻超暖

日職／選秀會4隊搶163公里「令和怪物」　羅德監督抽中

意外醫療險市佔18%奪冠！南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

高雄逆子利剪弒母　社會局嘆：明天就要訪視、保護令核發中

玻璃屋內吃美味燉飯！台中森林系景觀餐廳　還能玩花藝DIY

先探／東區門戶計畫人氣狂飆

路邊停車！銀休旅「左半邊曬格子外」只停2輪　她看傻笑哭：雞腿換的嗎

被開除黨籍！李正皓批：「國瑜黨」解決不了問題　就解決提出問題的人

韓國瑜喊廢一例一休　學者開酸：他其實想推「一律全休」！

財經熱門新聞

日圓匯價創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺10碗拉麵

期限到！　Foodpanda、Uber Eats交不出勞工名卡　開罰100萬

郭台銘70歲大壽晚宴廣邀　張忠謀、蔡明忠皆為座上賓

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

小七每5秒賣1顆的菠蘿有了「姐妹包」　統一搶攻600億烘焙商機

小資族告別零存款！　王道數位帳戶神回饋活儲利率飆1.85%

韓國瑜喊廢一例一休　經部次長曾文生反問：會不會帶來更大衝擊？

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

花旗鎖定高資產客戶　14種外幣提領免手續費

長榮航線上旅展「全航線56折起」 17日凌晨開賣挹注獲利可期

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

刮刮樂麻將回歸！6個200萬頭獎任你拿

美元匯價創一年以來新低　換新台幣5萬多賺1600元台幣

電動機車補助明年減為7000元　業界擬降價刺激買氣

更多熱門

相關新聞

台壽保又在內湖獵地　這回當禾馨房東

台壽保又在內湖獵地　這回當禾馨房東

中信金控10月4日代子公司台灣人壽保險公告取得不動產，以約18億元從雍和建設楊景松兄弟手上，買下台北市民權東路6段上的禾馨民權大樓，這是今年壽險業最大投資案，也成了知名婦產科禾馨診所的房東，租金收益率約2.5%。

港女箱屍案　法務部籲港方續押被告

港女箱屍案　法務部籲港方續押被告

中國新加坡打造海陸貿易走廊

中國新加坡打造海陸貿易走廊

李顯龍批5大訴求旨在「推翻港府」

李顯龍批5大訴求旨在「推翻港府」

全球最富有城市北京上海名列五六

全球最富有城市北京上海名列五六

關鍵字：

財訊雙週刊香港移民良民證反送中稅制新加坡

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面