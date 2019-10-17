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鏟肉18KG！張克帆重現紅孩兒「再瘦6KG拍性感寫真」

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▲鏟肉18kg！「再瘦6kg拍性感寫真」張克帆吃果膠瘦回紅孩兒。（圖／東購提供）

▲資深男團《紅孩兒》宣告正式復出，主唱張克帆成功鏟肉18公斤。（圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

資深男團《紅孩兒》宣告正式復出！從小鮮肉變成大叔的主唱張克帆，體重巔峰期曾胖到96公斤，最近為了演唱會成功鏟肉瘦回「紅孩兒」，除了勤練身體運動和靠著帆嫂双兒的愛心低GI餐，還搭配保健食品，成功鏟肉18公斤，更大喊「再瘦6公斤！就要穿回性感黑紗拍寫真」！

▲鏟肉18kg！「再瘦6kg拍性感寫真」張克帆吃果膠瘦回紅孩兒。（圖／東購提供）

▲從小鮮肉變成大叔的張克帆，體重巔峰期曾胖到96公斤。

日前上《MUCH》金典秀時，得意秀出歌迷帶來他們當年身穿透膚黑紗的青春寫真，沒想到遭主持人張秀卿無情吐槽:「這有什麼好珍藏的?包得跟肉粽一樣，端午節到了是不是?」讓已經成功瘦身18公斤的張克帆下節目後，決定怒喊話要：「要再瘦6公斤!!!我們要穿回性感黑紗拍寫真!再度挑戰若隱若現尺度！」，馬國賢則心驚阻止他：「先不要!你OK我不OK，這種尺度，我恕難配合。」讓張克帆啼笑皆非。

結婚兩年多來，說要減肥不下五十次的張克帆，今年終於靠著適當的飲食、運動與搭配保健食品《歐瑪茉莉纖萃膠》，漸漸將體重下降到78公斤。瘦回瓜子臉的克帆哥，大方分享鏟肉的秘密：「除了老婆双兒細心準備的低GI愛心餐之外，為了克服我的大食量，在吃飯之前我會先吃兩顆代謝膠囊，同時補充至少200c.c.的水分，讓其中果膠與褐藻膠成分發揮功效，除了增加飽足感外，更能促進新陳代謝。

隨著體重的下降，張克帆發現飲食習慣也跟著改變，原本無肉不歡、重油重鹹的口味，也漸漸變得喜歡吃蔬菜、水果，帆嫂双兒就笑著說：「原本看到我煮的營養餐都垮著臉，現在終於承認我是家中的阿基師了! 」

張克帆坦言「減重」真的是一輩子的課題，尤其自己是易胖體質的人，看到美食誘惑當前，總是克制不了口腹之慾。本來以為是自制力太差，總是一陣子下定決心，拼命運動再加上節食，體重會開始下降，但是同時也面臨卡關與擔心復胖的窘境，再有意志力的人也被消磨殆盡，只能一直無限循環。

▲鏟肉18kg！「再瘦6kg拍性感寫真」張克帆吃果膠瘦回紅孩兒。（圖／東購提供）

▲除了勤練身體運動和靠著帆嫂雙兒的愛心低GI餐，還搭配保健食品《歐瑪茉莉纖萃膠》。

經過死黨小Call推薦一支目前當紅的天然代謝產品《歐瑪茉莉纖萃三膠強力代謝組》，其中有日本沖繩水雲的藻褐素可以促進新陳代謝，天然柑橘、青森蘋果果膠與褐藻膠三膠合一的水凝果膠富含膳食纖維，除了食量減少很多，也讓我不被疲勞、壓力所累，排便排得更乾淨、順暢。事半功倍的情況下，讓我運動起來也更有動力，就算偶爾一兩次朋友揪吃大餐，也沒有罪惡感，只要持續食用代謝膠囊，下一餐再稍微控制一下，就可以輕鬆維持體重、無負擔。

《歐瑪茉莉纖萃三膠強力代謝組》，即將於10月17日(四) 晚間22:45在東森購物 46頻道開賣，東森價$2,980，東森購物網、APP同步開賣，語音訂購現折優惠$100元，現值東森購物週年慶，更大方回饋東森幣20%。

東森購物歡慶20週年！為回饋全台逾百萬會員，力拼百貨周年慶，即日起至12月底，凡會員於全通路消費最高可贈送20%東森幣，天天、月月舉辦抽獎活動，有機會帶走KHS功學社折疊單車乙台(市價$6,150元)，再抽王品牛排十人套餐券(市價$15,290元)。更驚喜的是，還有機會抽中「東京來回機票」暢玩東京，可一人獨得10張機票，足夠全家兩代一齊出門幸福歡樂遊。

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