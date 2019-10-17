比賽中被KO重擊！　美拳擊手「腦部重創不治」得年27歲

Boxer Patrick Day dies in hospital 4 days after brain injuries sustained in this 10th round knockout at the hands of @CharlesConwell. He was 27. Truly tragic. RIP, Patrick. pic.twitter.com/MiHyFNV9Hb — Shiv Aroor (@ShivAroor) 2019年10月17日

實習記者陳妙津／綜合報導

美國拳擊手戴伊（Patrick Day）日前在比賽中，遭生涯無敗績的奧運國手康維爾（Charles Conwell）重拳擊倒，雖被緊急送往醫院治療，但仍因腦部受到重創，在今日不治身亡，得年27歲。

據CNN報導，戴伊12日在芝加哥溫徹斯特體育館舉辦的輕中量級比賽中，對上2016年奧運國手康維爾（Charles Conwell），比賽至10回合時，卻遭對方一記重拳擊倒在地，數分鐘後，被醫療團隊抬上擔架送往醫院開刀急救，但因腦部受到重創持續昏迷，4天後在好友及家人的陪伴下逝世。這也是今年第3名因傷過世的拳擊手，7月下旬時，28歲俄羅斯拳擊手馬克西姆及23歲的桑蒂蘭都因外傷過世。

▲▼美國拳擊手戴伊（Patrick Day）比賽中受重拳後昏迷，4天後不治身亡。（圖／路透）



康維爾在推特上發布長文說，「我從未想過會發生這種事，當時唯一想的就是贏得勝利，若能扭轉此事，我會願意的，但我如今卻只能一遍遍回想，如果這從未發生會如何呢？」

迪貝拉發布聲明表示，「戴伊在家人、密友及拳擊隊友的包圍下離世，我謹代表他們向在戴伊受傷以來，為他祈禱的人們表示感謝。」他也提到，拳擊是戴伊最熱愛的事，「可以激發人們的靈感，讓他充滿活力。」

迪貝拉也表示，未來將對此進行檢討及改革，「在這種時候很難解釋或證明拳擊運動的危險性，但我們將負責地做出回應，讓參與拳擊的人更安全。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

