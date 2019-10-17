嬤孫慘死砂石車輪下！姊捧「沾滿血遺物」淚崩：眼鏡怎麼變這樣　LINE寫滿思念

▲堂姊心碎痛哭。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者李忠憲、白珈陽、林昱萱／台中報導

一名就讀國中的13歲張姓少女，16日段考結束後，由73歲的外婆載回家，但兩人卻在放學途中，遭到47歲的吳姓男子駕駛的砂石車輾過，當場身亡。對此，少女的堂姊淚崩表示，「我跟妹妹跟阿嬤感情都很好，妹妹還這麼年輕」、「她是全天下最好的阿嬤」。

堂姊拿出妹妹的照片哭著表示，「這是我幫妹妹拍的，那時候她還笑得很開心，我跟她真的很好很好，她才13歲而已，還那麼年輕欸！」說到激動處，堂姊也忍不住再度閉眼痛哭，「我真的沒辦法接受啦！還有阿嬤！她真的是天底下最好的阿嬤，我好想阿嬤」。

另外，堂姊稍早也捧著妹妹的遺物淚崩，「上面都還沾著血，眼鏡整個都變形了。」堂姊還說：「我們兩個小孩跟阿嬤感情都很好，妹妹在這年紀算很懂事很乖巧，很會幫別人著想」而她也拿出事發之後，傳給妹妹的LINE訊息，上面的一字一句，都寫滿了她對阿嬤、妹妹的思念，「妹妹我好想你」、「你跟阿嬤都不痛了」、「我真的真的好愛你們」、「下輩子我還要當你們的孫女跟姊姊」。另外，少女的堂哥也表示，「希望政府能重視，太多起砂石車肇事出人命意外，為何類似案件會不斷重演？」

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