降大巨蛋營運人數　柯文哲否認棄守安全：用比較少的人先開幕

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋防災電腦模擬日前闖關都審成功後，17日上午都發局再召開都審會，確認決議內容生效。對此，柯文哲赴議會專案報告時解釋，時間久了大家都遺忘，當初大巨蛋停工是因為不按圖施工；至於安全的把關，柯強調，過去是要用9萬人營運，但現在沒有，跟遠雄說一開始用6萬人去營業，「空間跟人數要合起來算」，強調沒有棄守安全。

國民黨議員汪志冰質詢時質問柯文哲，過去強調的把關安全？當初你把大巨蛋停工的理由不就是安全嗎？柯文哲說，其實時間久了大家都遺忘，「大巨蛋停工是因為不按圖施工」，沒想到不按圖施工停工後，後面這麼難搞。

柯文哲強調，現在跟遠雄說一開始先用6萬人去營業，當時是要用9萬人營運，現在沒有，「如果你要9萬人營運，空間要求就那樣，現在沒有要那麼高，空間跟人數要合起來算」，沒有棄守（安全標準）。

至於前都發局長林洲民批評可恨、可悲、可憐，他也認為柯文哲變了？柯文哲說，「不會啦，差不多」；而台聯16日抗議與財團為伍「刀叉吃人肉」？柯說，「我大部分時間吃素」，別人請客才吃肉。

柯文哲說，當初大巨蛋是不按圖施工被停工，若當時拆得掉就拆了。他強調，最後就是把大巨蛋修到堪用的程度，至少安全上要講得過去。汪志冰質疑，當初安全標準相當高，現在卻只要過得去就可以？柯說，「議員，標準都一樣，只是讓他營運人數下降，容留人數下降」，用比較少的人，能開幕先開幕。

隨後汪志冰送上一副對聯，「大巨蛋案歹戲拖棚，詐騙集團以拖待變」，橫批「市府鬼打牆」。柯文哲笑說，事情還沒解決可以先留著，「還沒拿到使照，後面還很長，等到他拿到使照你再給我」。

▲市議員汪志冰。（圖／記者黃克翔攝）

