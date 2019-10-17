　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女模遭到傷害後，水泥封箱。（圖／翻攝自當地警方／當事人臉書）

▲女模遭到傷害後，水泥封箱。（圖／翻攝自當地警方／當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國拉斯維加斯日前發生起「水泥封人」的命案。一名24歲的火辣女模的哥哥發現妹妹家中遭到洗劫之後失蹤，經過尋找還是沒有下落，進而請求警方協助。最終發現女模遭到鄰居的綁架，並且逼吞游泳池清潔劑後，接著被放進木箱內灌滿水泥丟棄在一座廢墟內。

根據英國《每日郵報》報導，女模岡薩拉（Esmeralda Gonzalez）的哥哥因為多日沒有聯繫上妹妹，於是跑到岡薩拉家中查看，才發現人已經失蹤，經過多日尋找後還是沒下落，於是找來警方幫忙。根據附近鄰居表示，幾日前曾看到岡薩拉穿著高跟鞋跟內衣在路上攔車，當時看起來有些精神恍惚。

警方調查，岡薩拉有精神方面的問題，最後接觸她的是鄰居普雷斯提諾（Prestipino）於是上門逮捕。普雷斯提諾表示，因為岡薩拉威脅要報警揭穿他賣藥，所以一氣之下將岡薩拉綁在床頭，且試圖勒死、毆打她。

▲女模遭到傷害後，水泥封箱。（圖／翻攝自當地警方／當事人臉書）

▲岡撒拉死前被發現精神恍惚。

岡薩拉原本禁不起毆打的昏倒，但不久後醒來，普雷斯提諾擔心她再度報警，所以拿了游泳池清潔劑逼她吞下，卻沒想到岡薩拉就這樣中毒身亡。事後普雷斯提諾與31歲女友默特（Lisa Mort）計畫，將岡薩拉裝進一個木箱內，並且灌滿水泥，這樣屍體腐爛就不會有人發現。

警方訊後將普雷斯提諾與莫特逮捕，普雷斯提諾的罪名仍須釐清，而默特則因為是同謀，將以藏匿、隱匿、協助重罪等罪名起訴。

►►漂漂亮亮不是夢

ET快訊
快訊／台中女澎湖騎車「遭捲遊覽車底」！拖出已無呼吸心跳
快訊／花蓮外海19:44發生5.4有感地震「狂搖8秒」　全台
路邊一攤賣空運甜山竹　他興奮問老闆「10顆多少？」嚇傻：真的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她痛心分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」驚悚照　毒品侵蝕7個月…全身剩潰爛

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

她脫褲坐男友臉狂吼　「快用舌頭取悅我！」　2片屁肉蓋鼻…差一步爽死→悶死

她哭訴遭2富二代研究生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」下場抽出整罐血水！

10歲小妹窩浴缸玩水　老爸驚覺太安靜…見「女兒長髮遭排水孔吸入」溺斃水底

老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟…直接迴轉哭喊：兒子！

禁不住砲轟！Dior半夜發道歉聲明「堅持一個中國」　滅火演講簡報遺漏台灣

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

袋鼠疑似溺水被員警救起　瞬間再度投湖逍遙「游」！

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

袋鼠疑似溺水被員警救起　瞬間再度投湖逍遙「游」！

4天連上53小時還接生死胎　藍衣天使下班癱坐流淚照感動17萬人

脫歐最新／英首相強生開心宣布：最新脫歐協議已經達成！

南韓足球代表團：北韓行是惡夢！　過海關花3小時「3天沒網路」

鎖定藝人、網紅、直播主！南韓將對122名高收入者查稅

快訊／川普彈劾關鍵眾議員卡明斯病逝　享壽68歲

10秒內3次！灰衣變態男尾隨正妹進大樓　趁轉身狂聞她下體

27歲辣媽賣車想圓「天倫夢想」　再發現已成冰屍躺下水道

台東必去4間景觀餐廳！3公尺天使翅膀超好拍　還有長濱空中花園秘境

陳櫻文懷孕記憶變差　與粉絲「抬槓」...竟忘接兒下課！

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

不斷更新／劉時豪滿貫砲猿開局轟9分 　2局桃猿10：1兄弟

被李安批評演技不OK　李淳回嗆掛電話：你不懂啦！

快訊／花蓮外海19:44發生5.4有感地震「狂搖8秒」　北台灣一晃網嚇壞

快訊／台中女澎湖騎車「遭捲遊覽車底」！拖出已無呼吸心跳

囤房稅攻防／北市提第6戶稅率4.8%　財部：各地方政府可自行調整稅基　

作家幸佳慧壺腹癌過世　胰膽十二指腸交會「黃膽、茶色尿、黑便」要警覺

憂鬱纏身6年！方宥心暴瘦剩39KG像骷顱　自殘留疤刺青：我走過來了

國際熱門新聞

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

她喝酒喝瘋　頭伸出火車窗吹風遭撞樹斷頸亡

已死男嬰　30年後突然與她相認

她分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」照　警示吸毒全身爛

喝「氮氣加水」胸腔爆炸！她胃+膽囊慘遭切除

女兒玩水突安靜　老爸查看驚見「頭髮纏排水孔」溺斃

日大學選美驚現「146cm蘿莉」！

禁不住砲轟！Dior半夜發道歉聲明「堅持一個中國」

章魚誤闖巨型螃蟹群慘遭圍攻分屍

工程師爸打造「1：1超狂藍寶堅尼」

印婦75歲懷孕　早產生680克女嬰

更多熱門

相關新聞

國產售福建水泥廠退出大陸水泥市場　處分利益估本季入帳

國產售福建水泥廠退出大陸水泥市場　處分利益估本季入帳

國產建材實業昨（14）日公告處分國產實業（福建）水泥公司持股，以人民幣4.09億元（約新台幣17.7億元）出售給福建當地春馳集團；預估本次處分利益1,578萬美元（約4.87億元）於本季入帳。

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

水泥蹦出止滑功能！黑狗憨臉搖尾

水泥蹦出止滑功能！黑狗憨臉搖尾

W毒趴女模命案　土豪哥今起坐牢8個月

W毒趴女模命案　土豪哥今起坐牢8個月

OL收膠檯噴出本體！隱藏真相大破滅

OL收膠檯噴出本體！隱藏真相大破滅

關鍵字：

水泥封箱棄屍女模

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面