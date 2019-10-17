爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

▲女模遭到傷害後，水泥封箱。（圖／翻攝自當地警方／當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國拉斯維加斯日前發生起「水泥封人」的命案。一名24歲的火辣女模的哥哥發現妹妹家中遭到洗劫之後失蹤，經過尋找還是沒有下落，進而請求警方協助。最終發現女模遭到鄰居的綁架，並且逼吞游泳池清潔劑後，接著被放進木箱內灌滿水泥丟棄在一座廢墟內。

根據英國《每日郵報》報導，女模岡薩拉（Esmeralda Gonzalez）的哥哥因為多日沒有聯繫上妹妹，於是跑到岡薩拉家中查看，才發現人已經失蹤，經過多日尋找後還是沒下落，於是找來警方幫忙。根據附近鄰居表示，幾日前曾看到岡薩拉穿著高跟鞋跟內衣在路上攔車，當時看起來有些精神恍惚。

警方調查，岡薩拉有精神方面的問題，最後接觸她的是鄰居普雷斯提諾（Prestipino）於是上門逮捕。普雷斯提諾表示，因為岡薩拉威脅要報警揭穿他賣藥，所以一氣之下將岡薩拉綁在床頭，且試圖勒死、毆打她。

▲岡撒拉死前被發現精神恍惚。

岡薩拉原本禁不起毆打的昏倒，但不久後醒來，普雷斯提諾擔心她再度報警，所以拿了游泳池清潔劑逼她吞下，卻沒想到岡薩拉就這樣中毒身亡。事後普雷斯提諾與31歲女友默特（Lisa Mort）計畫，將岡薩拉裝進一個木箱內，並且灌滿水泥，這樣屍體腐爛就不會有人發現。

警方訊後將普雷斯提諾與莫特逮捕，普雷斯提諾的罪名仍須釐清，而默特則因為是同謀，將以藏匿、隱匿、協助重罪等罪名起訴。

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