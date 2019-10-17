「犯罪手段惡劣，所生損害甚為嚴重」　關廟命案法官判決理由出爐

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，台南地院將行兇男子黃鑰文合併判處23年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在2019年1月3日上午，台南市關廟黃鑰文行凶造成1死2傷案，台南地院10月17日上午宣判，合議庭認為被告犯罪手段惡劣，所生損害甚為嚴重，犯後又未賠償被害人，無法取得宥恕，以殺人、殺人未遂、傷害等罪合併判刑23年，仍可上訴。

台南地院行政庭長林福來指出，合議庭判決黃鑰文犯殺人罪，累犯，處有期徒刑18年；殺人未遂部分，處有期徒刑8年；傷害部分，處拘役40日。有期徒刑部分應執行有期徒刑23年。扣案之尖刀等物沒收。

判決指出，被告前因被害人王男積欠買毒款項，與王男發生爭執而心生怨懟，於2019年1月13日凌晨5時28分許，準備1支用單面剪刀製成之尖刀等物前往王男關廟住處，先切斷王男住處用電，引誘王男出門後，雙方發生肢體衝突，被告將王男壓制在地呈仰躺狀態，持前開尖刀，接續朝王男頭部下巴、右上、左上胸壁等部位揮刺12刀，致王男受有胸部穿刺傷併左右側血胸、氣胸等傷害，送醫後仍不治死亡。

另一被害人莊男欲上前制止被告砍殺王男，被告另基於殺人犯意持尖刀接續朝莊男左側胸腔等處刺入，致莊男受傷，經送醫後倖免於難。被告另基於傷害犯意推倒被害人謝女，造成其受有背部挫傷之傷害。

被告雖然於審理中否認殺人及傷害犯意，然合議庭認為被告案發前已多次前往王男住處索討金錢，且放話將對被害人不利，又被告坦承攜帶器械的目的就是要找王男「輸贏」（台語），被告確有殺人之動機。參以被告用以刺殺王男的尖刀，刀刃長約9公分、最寬處約2公分，刀柄長約11公分，而王男及莊男遭刺傷之位置，多集中於內有人體重要臟器之胸腹部處，足認主觀上具有殺人之直接故意。且王男已遭被告壓制在地，呈仰躺狀態，此時亦無對被告為任何攻擊行為，因此，辯護人為被告所辯正當防衛部分，不能成立。

被告係犯係殺人罪、殺人未遂罪及傷害罪。合議庭認為被告僅因數千元之債務糾紛，竟於凌晨時分持器械前往被害人家中，刺殺王男數十刀，更刺殺無嫌隙之莊男，以及推倒謝女，其犯罪手段惡劣，所生損害甚為嚴重。犯後又未賠償被害人，無法取得宥恕。然被告有輕度智能不足的情況，且身心長期出現聽、幻覺（未達到刑法第19條減、免刑責程度），堪認亦屬社會邊緣、底層者，判定應執行刑其23年。