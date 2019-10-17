Dior地圖上沒有台灣惹議！官方滅火：尊重並維護一個中國　Angelababy受波及

記者林明瑋 / 綜合報導

又有精品品牌因被質疑政治立場中槍，緊急滅火。16日Dior在中國某大學演講，台上秀出地圖時被眼尖的學生發現沒有台灣，被認為是破壞中國領土完整，Dior緊急在半夜發表聲明表示：「Dior迪奧始終尊重並維護一個中國的原則。」彌平情緒，中國區品牌大使Angelababy也受波及，被網友質疑會不會切割不再合作。

▲Dior緊急發布聲明滅火，表明一個中國原則。（圖／翻攝Dior迪奧官方微博）

據傳，整件事起因於Dior在演講中秀出中國地圖，但台灣不在上面，現場工作人員先以「台灣面積小所以看不見」，沒想到立刻被學生打臉「比台灣小的海南島都出現了」，工作人員表示他們稱中國大陸為「中國」、中國大陸加上香港、台灣為「Great China」，但學生認為這表示Dior不承認台灣是中國的一部份，也就是間接承認台灣獨立。

▲Dior在中國某大學演講，現場地圖資料上沒有台灣，被眼睛學生發現。（圖／翻攝新浪時尚微博）

Dior於17日凌晨在官方微博發表聲明：「個別Dior迪奧員工的錯誤表述言論不代表公司和品牌一如既往的中國立場！」除了道歉，並表示已著手調查、將予以嚴肅處理，文末提及「Dior迪奧對中國的誠摯熱愛之心無可置疑。」

Dior中國區品牌大使Angelababy也被挑起，網友質問「會不會宣布不跟Dior合作了」等等，但Angelababy並未有任何回應。

▲Angelababy與Dior關係良好，日前到巴黎參加Dior的2020春夏秀。（圖／翻攝Dior官方微博）