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她脫褲坐男友臉狂吼　「快用舌頭取悅我！」　2片屁肉蓋鼻…差一步爽死→悶死

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▲帕諾里家暴方式讓男友吃不消。（圖／翻攝自當事人臉書／密蘇里法院）

▲帕里諾家暴方式讓男友吃不消。（圖／翻攝自當事人臉書／密蘇里法院下同）

記者陳亭伃／綜合報導

相愛容易相處難。美國密蘇里州日前發生一起家暴案，44歲的女子帕里諾（Amy Parrino）遭男友指控除了有暴力傾向之外，日前一度想要以臀部悶死自己，甚至大吼「快點舔我下面」，雖然逃過一劫，但男友已經深陷身心靈的恐懼，只好報警處理。

根據英國《每日郵報》報導，帕里諾過去就有許多暴力情形，但男友卻發現自2018年開始，她的暴力傾向越來越頻繁，甚至會出現在兩人行房時。去年12月時，帕里諾不僅用皮帶將男友綑綁，還用手機、鐵條、槍柄毆打他。

▲帕諾里家暴方式讓男友吃不消。（圖／翻攝自當事人臉書／密蘇里法院）

▲帕里諾判決書。

最令帕里諾男友害怕的，是在一個夜晚帕里諾突然脫下褲子，並且將男友推倒，一屁股坐在男友臉上強迫對方口交，導致無法呼吸，更因此割傷了男友的鼻子。男友最後精神崩潰終於決定報警，他告訴警方，帕里諾的暴力行為已經到無法控制的地步，「我永遠不知道她下一個行為要對我做出什麼？」

警方調查顯示，帕里諾男友的身上有著大大小小的傷口，而她本人身上多紋身、打洞，並剪了龐克頭，看起來是一名相當「前衛」的女性。在男友的供詞下，帕里諾被指控一級性虐罪、第三級家庭暴力罪判刑10個月。

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