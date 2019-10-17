小資族告別零存款！　王道數位帳戶神回饋活儲利率飆1.85%

▲王道銀行推出新台幣高利活儲專案，新戶開立帳戶，享有20萬元內活儲利率1.58%。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（O-Bank）即日起推出新台幣高利活儲專案，新戶線上開立帳戶，享有20萬元內活儲年利率1.85%，時間長達6個月，對既有用戶也有限定活定，只要符合條件就有機會享1.85%高利活儲，讓小資族輕鬆把小錢變大錢。

消費者只要在線上即可輕鬆開立王道銀行帳戶，年底前開戶成功即享20萬元內活儲年利率1.85%共6個月，存滿約可領到1,850元的利息，而超過新台幣20萬元的存款，則以市場平均2倍的活儲年利率0.3%計算。

請繼續往下閱讀...

此外，新戶刷王道銀行簽帳金融卡，除了享有最高國內不限通路1.3%、國外不限通路1.8%的現金回饋之外，在開戶次月底前刷卡消費滿2,000元，還可額外獲得200元現金回饋。

針對既有用戶，王道銀行也特別推出專屬限定活動，讓既有用戶也有機會參與1.85%高利活儲，即日啟至11月29日前，自他行轉入或匯入單筆3萬元以上的新資金，不需額外申請，即可依個別帳戶存款金額的不同，各獲得特定20萬元優惠計息區間，該計息區間可享6個月活儲年利率1.85%的優惠。

市場上利率低迷，數位帳戶鎖定小資族，祭出高利活儲優惠，其中號稱「最能幫年輕人存到錢」的台新Richart，有3種方式即可享1%活儲利率，首先是「設定ACH轉入」，申辦台灣票據交換所ACH代收代付業務，約定每月單筆自動轉入金額大於或等於2萬元到Richart活期存款帳戶。

再者是「跨行自行轉入」，每月從郵局或非台新銀行的銀行帳戶單筆轉入金額大於或等於2萬元到Richart活期存款帳戶，享年利率1%優惠；最後是「使用Richart簽帳金融卡不限金額消費2筆」，民眾使用Richart簽帳金融卡，每月不限金額消費2筆，也可享高利優惠。