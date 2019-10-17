兒子超愛好市多漢堡片！一煎「油狂濺像打仗」鍋超難洗　網曝：1張紙解決

▲原PO買漢堡肉回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）各種高CP值商品深受台灣民眾喜愛，一名女網友日前買了一款兒子很喜歡的漢堡排，肉香又紮實，但每次煎都一直噴油，讓她很困擾。看到貼文後，許多人也都直呼有同感，就有網友曝光煎台人員的撇步，「看好市多煎東西的工作人員在煎東西的時候，都會蓋上烘焙紙，要不要試試？」

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，文中表示，「兒子很喜歡的漢堡排，肉香又紮實，但是每次煎都像打仗」，原因就是明明她一滴油都沒加，但煎的時候，肉排本身就會出很多油，「油噴到處，鍋子好油好難洗。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲煎牛肉漢堡片會出很多油，讓原PO很困擾。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文意外吸引許多共鳴，網友紛紛大讚這款漢堡排真的油，但也真的很好吃，「沒錯超會噴，但真的好吃」、「好吃，牛肉味很濃」、「超油的！鍋子差點丟掉！哈」、「我都用烤的，烤出來的油也是嚇死人的多，用完那包之後再也不敢買」、「這個真的超多油的，每次噴的到處都是+1。」

▲不少人都大讚這款漢堡排很好吃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

就有人留言給建議，「用氣炸鍋就等熟就好了」、「要蓋鍋蓋，油噴鍋蓋好清洗」、「加半杯水後蓋鍋蓋，可以切油跟防爆油」、「用點水下去煎快熟鍋子又好洗，起鍋上面放一片起司都不用調味，小孩會超愛」、「可以考慮防噴油網」、「可以墊烘焙紙，或是準備一大份青菜下去炒，至少你的鍋子會乾淨。」

還有網友曝光好市多煎台人員的小秘技，「看好市多煎東西的工作人員在煎東西的時候，都會蓋上紙，要不要試試」、「煎的時候在肉上蓋一張烘焙紙，不會亂噴也不會像蓋鍋蓋產生太多水蒸氣喔！」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！