　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只為了乾淨！捷運禁止飲食為「維護行車安全」　網加盤點4大乘車NG行為

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲台北捷運。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

台北捷運算是數一數二乾淨又舒適的大眾交通運輸，不過這樣的環境是需要乘客們一起維護配合的。北捷日前就釋出宣導影片，宣導「後背包手提、放下手機」的乘車禮儀，提醒大家勿當「NG乘客」；同時，捷運內禁止飲食的一大意義也隨之曝光。

一般台灣人應該都知道北捷內不可飲食，然而本站日前新聞《玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運　他捕捉「吸下去」邪惡瞬間...網全歪樓》中就指出，2名日本妹因不熟悉規定，直接在車廂內飲用珍奶，此舉可依《大眾捷運法》開罰新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

根據《聯合新聞網》指出，2018年北捷實際開出的違規罰單中，最大宗就是在「禁止飲食區內飲食」，共有765件，北捷也提到，雖然有針對吃東西動作開罰，不過對於「喝水」目前都還是以勸導為主。而交通大學運輸與物流管理學系副教授黃台生也指出，北捷依靠大量自動化設備運作，食物碎屑恐會引來蟲子或是小動物干擾機器，因此禁止飲食除了可以維持站內整潔，有很大的部分也是為了行車安全考量。

▲▼ 北捷宣導後背包改手提 。（圖／翻攝自台北捷運官網）

▲ 北捷宣導後背包改手提 。（圖／翻攝自台北捷運官網）

此外，台北捷運粉絲專頁日前發布一支「OMG！搭捷運NG行為」宣導影片，提醒民眾在上下手扶梯及進出車廂時放下手機，以免擋到其他乘客去路或發生危險；同時也加強提醒乘客，在人潮眾多的時候把後背包改成手提、進入車廂後往內移動，才能多出更多空間給彼此使用。

根據北捷統計，北捷電聯車車門異常的原因，有5成以上是因為「車門卡異物」所致；再一步分析可以發現，卡車門的異物最常見的就是旅客背包上的小吊飾了。因此北捷呼籲，為了減少異物掉進車門門溝的機率，請旅客進入車廂後盡量往內部移動，背後背包的旅客則請把背包取下改為手提，並且與車門保持適當的距離。

影片一出，不少網友都相當有感，紛紛討論起其他討人厭的NG行為，大致上可整理為擋路、撞人、噪音和異味等4大類，「上下車擋門最討厭」、「很常遇到用手機追劇，打遊戲，然後不戴耳機，音量很大的白目」、「卡片刷不過卡在閘門」、「中央立柱神和門神」、「邊走路邊滑手機，走到半路定格不動」、「吹手持電扇飄異味」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
爸媽送1700萬房！「女友拒付1萬房貸」桃園哥想放生　網砲翻
英首相強生開心宣布：最新「脫歐協議」已經達成！
女兒忘了帶作業！彭華幹凌晨2點打LINE給老師「不接就開嗆」
開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多驚見「F牌潮帽」！佛心「官網3.8折價」下殺...粉白色超百搭　網敲碗瘋搶

帥哥外送員遇詐騙私訊「超勵志對話」！　援交妹氣炸：老娘1小時都沒這麼少

連接兩張訂單！他一看備註欄嚇歪...下秒直接報警　網友大讚

影／買大冰咖！店員誤做中杯「秒道歉重製」　白皙妹看傻臉垮：不是這樣吧

她痛心分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」驚悚照　毒品侵蝕7個月…全身剩潰爛

影／捷運阿姨「有老人請起來」　年輕人不理：沒坐博愛座，現在位子都不是我的？

忘繳房租！房東拗「2285度電費」逼討1萬7　台中妹一看吐血：寧睡公園

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

【廣編】7-ELEVEN響應千禧之愛健康基金會　一同邀請民眾掌握先「肌」

日本最大鐵道公司JR東日本社長訪竹市　雙方互相交流

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

【廣編】7-ELEVEN響應千禧之愛健康基金會　一同邀請民眾掌握先「肌」

日本最大鐵道公司JR東日本社長訪竹市　雙方互相交流

「無畫框布置法」讓藝術品突破框架，創造個人風格

遠見／自我覺察破框思考　抓回人生主導權！

不只為了乾淨！捷運禁止飲食為「維護行車安全」　網加盤點4大乘車NG行為

出門帶課！小朋友大讚新鞋「5HRS過去」老師哭了　真相照超QQ…網爆笑

北都首波4頻道斷訊換新面孔！壹電影、壹綜合登場

遠見／葉明桂洞悉人性說好故事　廣告鬼才躍升兩岸品牌大師

停飛8個月！「737 MAX」有望解禁　波音透露：目標今年第四季復飛

網紅喵「惡整奴才」狂飛國外買飼料　還冷笑：貓咪的快樂往往樸實無華且枯燥

台灣大賽／例行賽最佳牛棚冠軍戰防禦率67.5　伯納仍對鄭凱文抱有希望

美亞太助卿史達偉批陸挺台！外交部致謝：表達對台灣的堅定支持

拳擊賽僵持中...女友喵「開大絕」擒抱獻吻　對手閃瞎認輸

羅威納挖散兵坑想躺裡面散熱！　結果「只有頭塞得進去」網笑翻

車忘記打空檔拉手煞車！滑進茶博人群　警一秒跳入車化險為夷

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

寵物雲義診到湖口、竹北中正東！　加入會員免費寵物健檢

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

一眉哥力挺詹皇　戴維斯：詹姆斯能讓身邊隊友更出色

生活熱門新聞

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

熱帶低壓關鍵2天向西走！周日雨來襲

續約綁3年！辦手機送平板「是陷阱」氣炸

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

做工交嘸女友！暖嬤安慰惹淚　下秒補槍擊落

全台「6處郵局」11月起改中午才開

更多熱門

相關新聞

粉衣妹遭猥褻　家長旁邊滑手機

粉衣妹遭猥褻　家長旁邊滑手機

不少低頭族滑起手機來完全與外界隔絕，廣西南寧近日就發生一起猥褻案，一名穿粉紅色衣服的女孩在搭乘一號線地鐵時，遭旁邊一名35歲的白衣色狼摟肩，隨後還被用手指撩起衣服，然而，坐在一旁的女家長卻全程沒有察覺制止，自顧自的玩手機。目前，該名男子已被警方抓獲，並行政拘留15日。

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

北捷中山站女廁衛生紙沾屎！她伸手摸到後驚覺「怪怪的」

北捷中山站女廁衛生紙沾屎！她伸手摸到後驚覺「怪怪的」

意外搭到北捷限定列車　網紅以為走進棒球場

意外搭到北捷限定列車　網紅以為走進棒球場

30歲IT右眼突失明！醫歎氣：太常滑手機

30歲IT右眼突失明！醫歎氣：太常滑手機

關鍵字：

台北捷運北捷後背包滑手機禁止飲食

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面