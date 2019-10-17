不只為了乾淨！捷運禁止飲食為「維護行車安全」　網加盤點4大乘車NG行為

▲台北捷運。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

台北捷運算是數一數二乾淨又舒適的大眾交通運輸，不過這樣的環境是需要乘客們一起維護配合的。北捷日前就釋出宣導影片，宣導「後背包手提、放下手機」的乘車禮儀，提醒大家勿當「NG乘客」；同時，捷運內禁止飲食的一大意義也隨之曝光。

一般台灣人應該都知道北捷內不可飲食，然而本站日前新聞《玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間...網全歪樓》中就指出，2名日本妹因不熟悉規定，直接在車廂內飲用珍奶，此舉可依《大眾捷運法》開罰新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰。

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根據《聯合新聞網》指出，2018年北捷實際開出的違規罰單中，最大宗就是在「禁止飲食區內飲食」，共有765件，北捷也提到，雖然有針對吃東西動作開罰，不過對於「喝水」目前都還是以勸導為主。而交通大學運輸與物流管理學系副教授黃台生也指出，北捷依靠大量自動化設備運作，食物碎屑恐會引來蟲子或是小動物干擾機器，因此禁止飲食除了可以維持站內整潔，有很大的部分也是為了行車安全考量。

▲ 北捷宣導後背包改手提 。（圖／翻攝自台北捷運官網）

此外，台北捷運粉絲專頁日前發布一支「OMG！搭捷運NG行為」宣導影片，提醒民眾在上下手扶梯及進出車廂時放下手機，以免擋到其他乘客去路或發生危險；同時也加強提醒乘客，在人潮眾多的時候把後背包改成手提、進入車廂後往內移動，才能多出更多空間給彼此使用。

根據北捷統計，北捷電聯車車門異常的原因，有5成以上是因為「車門卡異物」所致；再一步分析可以發現，卡車門的異物最常見的就是旅客背包上的小吊飾了。因此北捷呼籲，為了減少異物掉進車門門溝的機率，請旅客進入車廂後盡量往內部移動，背後背包的旅客則請把背包取下改為手提，並且與車門保持適當的距離。

影片一出，不少網友都相當有感，紛紛討論起其他討人厭的NG行為，大致上可整理為擋路、撞人、噪音和異味等4大類，「上下車擋門最討厭」、「很常遇到用手機追劇，打遊戲，然後不戴耳機，音量很大的白目」、「卡片刷不過卡在閘門」、「中央立柱神和門神」、「邊走路邊滑手機，走到半路定格不動」、「吹手持電扇飄異味」。

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