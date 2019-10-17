砂石車奪2命...司機跪地懺悔「對不起」！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒

記者李忠憲、白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市16日下午發生一起死亡車禍！一名就讀居仁國中的13歲張姓少女，段考結束後由騎乘機車的73歲外婆接送下課，孰料返家途中卻遭遇死劫，遭一輛準備右轉的砂石車輾過，祖孫倆當場身亡。少女母親痛失2至親，崩潰直說「一次失去了媽媽跟女兒」！

▲ 媽媽及女兒雙雙慘死輪下，少女母親泣不成聲。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，47歲的吳姓砂石車駕駛已婚、沒有小孩。他回憶事發經過提到，當時準備開往大里，要右轉時沒有看見祖孫2人，撞擊當下「不知道有撞到人」，從事司機10多年從來沒碰過這樣的事情，他感到很難過也很後悔，想向家屬說聲對不起。

▲砂石車駕駛說事發當下「不知道有撞到人」。（圖／記者白珈陽攝）

張姓少女的母親則是仍無法接受這噩耗，直說「我一次失去了媽媽跟女兒耶」！她談及女兒時泣不成聲，表示女兒的個性非常乖，雖然是單親家庭，但「她每次都說她很好命，有這麼多人疼她」，也不敢向自己討太昂貴的禮物，「因為她覺得我工作很辛苦」，是個十分貼心的孩子。

▲少女母親淚崩，直說女兒平時很乖。（圖／記者白珈陽攝）

少女母親表示，女兒平時非常用功讀書，還以前幾名的成績考入居仁國中語文資優班，又很會畫畫，上個星期國小老師才將女兒比賽得獎的2張獎狀寄到家中。她想起平時與女兒生活的點點滴滴，忍不住痛哭失聲，「怎麼會這樣？」

進到了相驗辦公室，少女母親見到跪在地上的吳姓司機，悲痛地盯著吳男看。少女阿姨則是頻頻質問，「你小孩幾歲？你沒有小孩，你就這樣子，那別人的小孩！」過程中，既傷心又氣憤地出手揮打司機，畫面令人相當鼻酸。

▲▼ 司機下跪認錯，少女母親、阿姨崩潰痛罵。（圖／記者白珈陽攝，下同）

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