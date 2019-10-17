男借5萬元失聯...債主找上無辜友人　在警面前嗆「要把你處理」

▲阿志為了討回5萬元，揚言若被警察抓去辦，也要處理阿雄。（圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

阿雄（化名）的友人，2017年向阿志（化名）借5萬元後失聯，2018年9月間阿志帶人前往阿雄開的酒吧揚言要他負責，雙方你一言我一語爭執不休，便報警處理，警訊過程中，阿志對阿雄恫稱，「我就是自願被辦啦」、「辦完了也同樣要把你處理！」等語，被彰化地院依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，緩刑3年。

法官認為阿雄並未向阿志借錢，也沒有在借據上擔任保證人，也未在票據上簽名或背書，阿志竟然前去找阿雄討債，在警方到場協調時，仍然對阿雄口出惡言，並揚言不讓阿雄繼續開店，即使被關也要「把你處理！」，已足使阿雄因而心生畏懼，有加害生命、身體之意思，致生危害告訴人身命身體之安全。

阿志坦承有說過上述言語，並表示認罪，但同時陳稱，「我有說這些話，但我不是恐嚇，跟我借錢的人是阿雄的朋友，這筆錢5萬元從2017年開始，這段期間我拜託阿雄處理，我找不到借錢的人。當天所講的話，我只是發洩情緒，我不是要他關店，我覺得他欠我錢就是要還，所以警察來我沒有走。當時我很生氣，他欠我錢還要報警」。

法官審酌，阿志並無任何前科，已於今年10月3日與告訴人達成調解，當知警惕，應無再犯之虞，因此量處其刑。

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