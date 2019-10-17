夫挨嗆「等我拿到身分證就離婚」心寒告　妻神回：他要跟女友在一起

記者黃翊婷／綜合報導

桃園唐姓男子不滿泰國籍的張姓妻子從事按摩工作，要求離職卻沒有結果，甚至還發現對方與男客人外出過夜，心寒說出想要離婚等話，卻被嗆聲「等我拿到身份證後，我就跟你離婚」，這才決定提告。不過，桃園地院法官認為，唐男聲稱與妻子分居長達2年，但事實並非如此，關於與男客過夜一事也沒有相關證據，最後裁定駁回他的訴求。

▲張女從事按摩工作，卻讓丈夫十分不滿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

唐男在判決書中主張，他與妻子是透過朋友介紹認識，婚後因為工作的關係，一個人住在台中，另一個則住在新竹，「我2016年5月間幫她在桃園租屋，從那時候開始她就不願再跟我同住，我多次到租屋處找人，她都避不見面，至今兩人已有2年沒有共同生活。」

唐男接著說，妻子目前從事按摩工作，還曾跟男客外出過夜，對他造成很大的傷害，好言勸說離職，結果被拒絕，心灰意冷之下提出離婚，沒想到竟然挨嗆「等我拿到身份證後，我就跟你離婚」、「你的交友我不會管」等話，這才讓他真正斷念，「我只是她用來取得身分證的工具」，因此希望法官可以判准離婚。

▲唐男指控妻子和男客外出過夜。

但張女反駁，自己和丈夫從2016年5月到2018年10月都一起住在桃園的租屋處，在小吃店以及按摩店工作也都有事先獲得同意，去年9月她返回泰國前，還有向丈夫表明想要辭掉按摩的工作，並搬過去同住，畢竟兩個孩子都已經成年了，沒想到1個月後返台，LINE帳號和電話都被封鎖，「他說要跟女友在一起，我還接過他女友打電話來，要我趕快跟他離婚，不然法院見」、「他說我和客人過夜都是子虛烏有的事」。

桃園地院法官認為，唐男先前接受偵訊時，曾談到自己偶爾會去桃園的租屋處關心一下，證實曾出入妻子的住所，顯然與他上述的說詞不符，兩人並未分局長達2年之久；加上他指控妻子與客戶過夜、自己只是被利用的工具，卻都沒有相關證據，可見是他不願意與妻子溝通並化解誤會，雖然兩人的婚姻的確出現破綻，但男方的可歸責事由較重，因此裁定駁回告訴，不准他們離婚。