華為創辦人任正非：6G可能10年內投入使用　中美仍要互相依存

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中國通信設備巨擘華為技術公司創始人、首席執行長（CEO）任正非昨（16）日接受日媒專訪表示，比今後全面普及的5G移動通信系統更先進的第6代（6G），可能會在10年之內投入使用，「這（時間預估）是我一個保守的估計，6G也是我們正同步啟動研究的。」

據《共同社》報導，任正非16日在廣東省深圳的總部接受採訪，他對美國5月針對華為啟動的出口禁令可能持續進行表達擔憂，但對於美中爭奪技術領導權可能導致全球經濟被割裂，則否定地說「不會」。任正非分析，「中美之間不會脫鉤，還是要互相依存的」、「（中國）還有很多不受制裁的公司，經濟全球化不可阻擋」。

▼5G時代即將來臨。（圖／CFP）

報導也指，5G系統若全面啟用將會大幅改變人們生活，而華為在該領域上則是領先世界，因此成為美國警惕的主要因素。據悉，日本也打算明（2020）年起全面引進5G。對於和美國的衝突，任正非聲稱，「我們誰也無法想像到美國的打擊會這麼厲害。」

關於美中對立日益嚴重，任正非則說，「美國不斷地封閉自己的國家，而中國一步一步地加大了開放，只要中國持續開放，就不會發生冷戰。」他也強調，未來如果有和日本、歐洲的合作機會，就會繼續致力於5G和6G的開發。

據悉，華為16日也公布，今年1到9月營收較去年同期成長近1/4，期間內實現銷售收入6108億元人民幣（約新台幣2兆6200億元），純益率也來到了8.7%，美國的限制並沒有損害他們的業績，因為仍有許多客戶爭相要求廉價的技術，現在就斷定華為的未來還為時過早。

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▼華為業績持續上升中。（圖／路透）