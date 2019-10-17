他在好市多停車「超時10分鐘」被收近4000元　網笑：很快就上新聞了

▲好市多汐止店跟進停車場收費，公關澄清還在規劃中。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

記者葉國吏／綜合報導

好市多（Costco）中和店本月開始實施消費折抵停車費的規定，獲得許多民眾支持，近日則傳出汐止店也要跟進，還有網友貼出公告的照片，不過好市多汐止店公關透露還在規劃中，所以目前不會實施。儘管如此，仍引起許多網友討論，有人分享他在英國好市多停車的經驗，透露當地好市多免費停車3小時，但只要超過時間就會被收昂貴的停車費「10分鐘100英鎊」，折合新台幣約3930元。

日前有網友在臉書社團「汐止集團」PO文分享，指稱汐止店近日在賣場貼出公告，將從11月20日起實施「消費折抵停車制度」，每小時費用80元，消費滿500元（含）可以折抵3小時，每日最高可折抵3小時，假如停車未滿30分鐘則免收費，超過30分鐘將以1小時計費。

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▲男子在好市多亂停車，結果被購物車圍困。（圖／翻攝自爆料公社）

不過，汐止店公關昨日（16日）澄清，現階段的確是有消費折抵停車的規劃，但詳細的實施時間以及費用金額都還沒有確定，民眾之所以會看到公告，是因為停車場廠商在尚未協商前就先行公開，目前已將公告撤下。

對此有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，英國好市多的停車規定是「免費3小時，離場後2小時內不可以回來重複停」。網友說，當時他因為是行程最後一天，心情放鬆的情況下沒有注意到停車時間超過10分鐘，結果就被好市多收了100英鎊的停車費，折合新台幣約3930元。

▲網友分享在英國好市多停車經驗。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網友說，英國不僅是好市多這樣規定，很多超市、賣場停車都這樣規定，但英國人就是會遵守，也不會去跟對方耍賴。「現在科技發達、進出停車場都有攝影機，停車費罰單是透過攝影機截圖拍攝，一翻兩瞪眼沒的賴！」

對此有另一位網友說「我在雪梨購物中心也是停車三小時免費，女友愛逛超過半小時付了25澳、400多台幣，氣死我。看到你的突然覺得我25澳真便宜」；也有網友說「英國人守法是因為違法的代價更高」、「台灣遇到這種事 一定是大鬧管理處 讓大家都不能做事」、「很快就有好市多會員大鬧停車場的新聞了」。