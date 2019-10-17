降息潮席捲全球　投信：擔保優高收債多頭氣勢旺

▲ 降息環境有利債券發展，可作為投資選擇之一。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

各國央行在今年不斷釋出降息政策，全球市場走向低利率環境已是不爭事實，面對全球降息大潮來襲，台新投信表示，投資人持續追求收益，建議將高收益債納入核心資置配置。

全球降息潮方興未艾，台新投信基金經理人尹晟龢分析，就整體利率大環境，Fed接連在7月、9月啟動降息這是時隔10多年後再次開啟降息循環，而繼Fed後，多國央行於9/19跟進降息，巴西宣布降息兩碼至5.5%；沙烏地阿拉伯、約旦、阿拉伯聯合大公國跟進降息一碼；香港與韓國亦宣布降息；印尼央行將基準利率下調25個基點至5.25%，為年內第三次降息。

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此外，歐洲央行也宣佈降息10個基點，是2016年的首次降息；中國大陸亦全面降兩碼、定向降準四碼，共釋放9000億人民幣。

尹晟龢表示，降息環境有利債券發展，而在Fed由升息轉為降息，貨幣政策出現大拐點下，美國高收債受惠程度大，另就基本面分析，美國高收債發債公司信評調升家數大於調降家數，比例為1.2，違約率約2.5%，處於歷史低檔，顯示目前風險相對低。

在利率下行趨勢下，資金持續湧向收益型產品，其中又以具擔保優勢的高收益債更受青睞。尹晟龢指出，因為擔保優高收經歷幾次景氣循環的萃練，資產防護力遠高於其他的券種，預期未來在中美貿易戰紛擾下，市場波動將加大，投資優先擔保高收債相對穩健。全球優先高收益債券到期收益率高達5.96%，能同時滿足同資人抵禦風險、追求高收益二大訴求，多頭氣勢旺。