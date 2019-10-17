M31強攻車用市場　兩IP獲德國車安認證　

▲円星科技董事長林孝平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

矽智財廠M31円星科技（6643）今（17）日宣布，其所開發的Memory Compiler與GPIO IP也獲德國認證機構SGS-TUV頒發「ISO 26262車用安全最高等級ASIL-D Ready」認證，提供安全可靠的車用電子設計解決方案。

去（2018）年5月M31產品MIPI MPHY即已得到ISO 26262 ASIL-B認證，隨即獲得「國際一級車用電子大廠」採用，今年更成功打入「歐洲一級汽車大廠」電子設計部門的IP供應鏈。

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ISO 26262標準定義4種汽車安全完整性等級，透過多項措施的驗證和確認程序讓工程師有所依循，以分析汽車電子產品的功能安全是否符合所需的汽車安全完整性等級（Automotive Safety Integrity Level，ASIL），ASIL等級由A至D，以 ASIL-A 為最低，ASIL-D為最高等，等級愈高，對系統功能安全要求愈嚴謹，被譽為當今「最先進的汽車安全標準」。

M31執行副總經理石維強表示，這是M31基礎矽智財跨入車用電子領域的重要里程碑之一，通過認證，晶片設計與製造廠商可以更安心地利用M31的IP解決方案，來規劃他們在車用IC功能性、安全性、和可靠性的整體需求。

M31第3季合併營收達2.7億元，季增49.17%，年增16.38%，創單季新高；上半年每股純益為3.27元。前三季合併營收為6.2億元，年增21.5％。