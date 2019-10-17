　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

帥氣男警外語超給力　惹哭「失聯」菲律賓女移工

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，以流利英文對談，協助菲律賓女移工安默，順利與家人取得聯絡報平安，令安默十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，以流利英文對談，協助菲律賓女移工安默，順利與家人取得聯絡報平安，令安默十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲的菲律賓女移工安默想與家人聯絡，但手機有問題，她求助台灣大哥大詢問手機狀況，惟語言不通客服人員難以處理，市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷據報查處，以流利英文溝通，協助安默與家人取得聯絡報平安，令安默感動地哭了。

▲市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，以流利英文對談，協助菲律賓女移工安默，順利與家人取得聯絡報平安，令安默十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住在台南市永康區的菲律賓40歲女移工安默，於10月15日中午至海佃路一段台灣大哥大詢問手機狀況，但由於她只會說英文，且咬字及語法與台灣有別，客服人員溝通許久仍無法明白意思，待警方到場時，安默神情焦急不安，幸警員李育成與劉奕廷都是87年次的帥氣「警界小鮮肉」，不僅帥度爆表，外語能力更是一把罩，馬上聽出安默的需求，並與客服人員協調後，讓安默在5分鐘內聯繫上菲律賓的親友報平安，最後安默流下感激的眼淚，讓現場客服人員看了直說台灣的警察真的帥氣又窩心。

▲市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，以流利英文對談，協助菲律賓女移工安默，順利與家人取得聯絡報平安，令安默十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，以流利英文對談，協助菲律賓女移工安默，順利與家人取得聯絡報平安，令安默十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，於10月15日中午巡邏至海佃路一段163號台灣大哥大時，發現店內一名移工安默神情焦急不安，經以流利英文詢問，才知道安默由於手機出狀況，已多日未跟家裡聯繫，家中由於南方澳大橋案後，便很擔心安默來台工作的安危，一天會聯繫1-2次，但由於安默的英文無法跟台灣客服人員溝通，跑了很多家都無法解決手機問題，幸遇上李員2人協助溝通，才解決她的難題，安默表示非常感謝員警的熱心幫助，現場更讓她感動哭紅了眼眶。

▲市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，以流利英文對談，協助菲律賓女移工安默，順利與家人取得聯絡報平安，令安默十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，從警者為人民保母，本應視民如親，為民服務更是無分國界，李、劉2員擔服勤務觀察敏銳、主動積極，除警察技能外，更憑藉自身外語能力，幫助外籍移工解決急難，不僅為助人義行，更是國民外交的最好示範。

ET快訊
士林夜市「骰子牛1份300元」！網一查評價…丟臉死了
好市多「F牌潮帽」下殺3.8折！網瘋搶狂開代購團
時速90公里逼車害吞4張罰單　法院認證「魔人」判苦主免罰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大台南空中門戶要升級　蔡淑惠：發展「南台灣雙機場」開拓兩岸與東亞航線

「1021普悠瑪事故」專案理賠窗口　16日起開始受理

帥氣男警外語超給力　惹哭「失聯」菲律賓女移工

吳神父參加門諾長濱長照站開幕　陳永興：也許足療讓長濱人長壽

用熱氣球交朋友！　大陸旅交會河北登場　台東館詢問度破表

伊林名模站上玉富伸展台！縱谷大地時裝秀19日登場嗨翻周末夜

成大連儂牆最後一夜　百位師生齊唱「願榮光歸香港」

2019全國運動會主題「築夢桃園」　趙自強擔任開幕總導演

阿伯很年輕！　桃園82歲市民「2019光州FINA世界游泳賽」奪冠

公運獎金多達億元　桃園舉辦搭公車抽大獎！評五星級司機

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

子涵認做證人...澳門恩客一次20萬 「賣淫價碼曝光」父：她潔身自愛！

大台南空中門戶要升級　蔡淑惠：發展「南台灣雙機場」開拓兩岸與東亞航線

「1021普悠瑪事故」專案理賠窗口　16日起開始受理

帥氣男警外語超給力　惹哭「失聯」菲律賓女移工

吳神父參加門諾長濱長照站開幕　陳永興：也許足療讓長濱人長壽

用熱氣球交朋友！　大陸旅交會河北登場　台東館詢問度破表

伊林名模站上玉富伸展台！縱谷大地時裝秀19日登場嗨翻周末夜

成大連儂牆最後一夜　百位師生齊唱「願榮光歸香港」

2019全國運動會主題「築夢桃園」　趙自強擔任開幕總導演

阿伯很年輕！　桃園82歲市民「2019光州FINA世界游泳賽」奪冠

公運獎金多達億元　桃園舉辦搭公車抽大獎！評五星級司機

斷網補償方案出爐！　LINE Pay一卡通帳戶限時「6小時」10%回饋

綠衫軍想得到畢爾　布朗、史馬特、藍福德當籌碼3換1

30分鐘排尿手術…英國男2度送手術室　醒來驚「蛋蛋消失」

威脅把「壞壞片」PO網　程式設計師逼前女友上床又偷錄

快訊／中山區1女子倒臥「大樓頂樓機房」全身僵硬亡！　死因待釐清

2男大量「放生毒蛇」求福報！　毒蛇四處亂竄嚇壞無辜村民慘被咬死

非換不可！　Studio A統整必換iPhone 11系列的理由

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！　超多人都吃…營養師曝恐怖地雷

南韓總理將訪日「料24日與安倍會談」　日媒：進入會前最後協商

男借5萬元失聯...債主找上無辜友人　在警面前嗆「要把你處理」

地方熱門新聞

彰化現「進擊の長頸鹿」！踮腳探破5樓頂　

「得來速」概念車子進校園有效分流

軍民一家親　20年砲測場地重啟　

今年第20隻石虎喪命　警嘆：第一次看到這麼大隻

花數億元岸內糖廠影視園區拍片鄉親不知

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

空軍台南基地19日開放參觀

82歲阿伯　「光州FINA世界泳賽」奪冠

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

2019全國運動會　主題「築夢桃園」

帥氣男警外語超給力

桃園搭公車抽好禮　評五星級司機

洪秀柱崇德市場拜票

水交社文化園區年底開幕

更多熱門

相關新聞

美日菲在南海舉行兩棲軍演

美日菲在南海舉行兩棲軍演

美國自14日起聯合日本、菲律賓兩國，準備在南海進行為期一周的「兩棲聯合軍事演習」，包括兩棲登陸作戰演習和海上艦艇的訓練。軍演目的在於讓海軍通過不同軍事平台和作戰區，進行更複雜的訓練，而這次也是日本海上自衛隊首次參與。

更新／菲律賓民答那峨島發生「規模6.4強震」

更新／菲律賓民答那峨島發生「規模6.4強震」

中國男足射35球未進首次未贏菲律賓

中國男足射35球未進首次未贏菲律賓

曝光「一條線」台女　菲警爽：我在台灣紅了

曝光「一條線」台女　菲警爽：我在台灣紅了

體操世錦賽菲、土奪史上首金

體操世錦賽菲、土奪史上首金

關鍵字：

帥氣男警外語菲律賓女移工

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

「雪莉前男友」崔子沉默2天發聲：不捨送走妳！

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

更多

最夯影音

更多
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面