帥氣男警外語超給力　惹哭「失聯」菲律賓女移工

▲市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，以流利英文對談，協助菲律賓女移工安默，順利與家人取得聯絡報平安，令安默十分感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲的菲律賓女移工安默想與家人聯絡，但手機有問題，她求助台灣大哥大詢問手機狀況，惟語言不通客服人員難以處理，市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷據報查處，以流利英文溝通，協助安默與家人取得聯絡報平安，令安默感動地哭了。

住在台南市永康區的菲律賓40歲女移工安默，於10月15日中午至海佃路一段台灣大哥大詢問手機狀況，但由於她只會說英文，且咬字及語法與台灣有別，客服人員溝通許久仍無法明白意思，待警方到場時，安默神情焦急不安，幸警員李育成與劉奕廷都是87年次的帥氣「警界小鮮肉」，不僅帥度爆表，外語能力更是一把罩，馬上聽出安默的需求，並與客服人員協調後，讓安默在5分鐘內聯繫上菲律賓的親友報平安，最後安默流下感激的眼淚，讓現場客服人員看了直說台灣的警察真的帥氣又窩心。

市警三分局海南派出所警員李育成與劉奕廷，於10月15日中午巡邏至海佃路一段163號台灣大哥大時，發現店內一名移工安默神情焦急不安，經以流利英文詢問，才知道安默由於手機出狀況，已多日未跟家裡聯繫，家中由於南方澳大橋案後，便很擔心安默來台工作的安危，一天會聯繫1-2次，但由於安默的英文無法跟台灣客服人員溝通，跑了很多家都無法解決手機問題，幸遇上李員2人協助溝通，才解決她的難題，安默表示非常感謝員警的熱心幫助，現場更讓她感動哭紅了眼眶。

市警三分局表示，從警者為人民保母，本應視民如親，為民服務更是無分國界，李、劉2員擔服勤務觀察敏銳、主動積極，除警察技能外，更憑藉自身外語能力，幫助外籍移工解決急難，不僅為助人義行，更是國民外交的最好示範。