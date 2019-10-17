好棒棒！台灣實質出口成長率　亞洲四小龍中表現最佳

▲我國今年出口表現，在亞洲國家當中不俗。（圖／記者徐文彬攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導



全球貿易摩擦升溫，包含中美、美歐以及日韓等，使得原本欣欣向榮的全球貿易自2018年下半年轉趨衰退，在財政部所公布《亞洲主要經濟體出口概況及對美、中消長情形》專題報告顯示，今年台灣的出口雖然與國際同步衰退，但在亞洲國家當中表現不俗，甚至實質出口成長率是亞洲四小龍當中率先止穩向上者，表現最優。

財政部表示，自2018下半年起，中美貿易摩擦升級，今年以來美歐、日韓貿易也傳出齟齬，保護主義氣氛瀰漫，國際經濟前景投下陰影，貿易活動降溫，全球成長衰退。

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亞洲12個經濟體中 台灣表現不俗、南韓受傷最重

這份報告顯示，隨著全球的經濟動能流失，以及原物料價格走跌，今年亞洲12個經濟體出口都顯示疲態，其中 3/4(9 個)均轉呈下挫，另 1/4 縱有上升，其增勢亦較2018年為緩。

南韓因半導體、顯示器等主力產品外銷全面衰退，加上日本對其出口實施管制措施之累，至今年 9月止出口已連10黑且跌幅尚無轉穩跡象，前 9月累計年減9.8%，為亞洲12個經濟體中最弱者。

其他主要國家新加坡、馬來西亞(1-6月)、日本及香港前8月減幅介於4.2%-5.8%，其中日、新加坡、香港在2018年第4季至今年間各出現連7、連9、連10降。

台灣前9月隨著國際趨勢，出口年減2.5%，之前一度連7黑，惟6月起止住連黑的情況，轉為正負交錯。中國大陸則受積體電路外銷穩定、手機及其零件輸出減少交互影響，前9月出口微減0.1%。

越南為美中貿易戰主要受惠國之一，尤以家具、處理器積體電路受益最多，今年以來除2月、4 月外，其餘各月皆有相當增幅，累計前8月年增7%，遠優於其他經濟體。

▲亞洲12經濟體中出口表現情形。（圖／翻攝財政部）

亞洲四小龍 實質出口成長率先回升

由於名目出口變動率夾雜價格變化因素在內，為了讓民眾更了解台灣與其他亞洲三小龍（香港、新加坡、南韓）出口變化，財政部公布實質出口成長率，所謂實質出口成長率為海關名目出口扣除出口物價上漲指數計算而出，讓民眾可以更為了解出口情形。今年以來我國實質出口力道逐季回升，第3季及前9月分別成長 4.9%、2.8%，於亞洲四小龍中率先止穩向上。

香港、南韓及新加坡實質出口則仍陷於衰頹，其中香港已連續10個月負成長，今年前8月衰退 6.0%最多，新加坡前8月、南韓前9月也分別衰減4.0%、1.4%。

▼亞洲四小龍實質出口成長率變動情形。（圖／翻攝財政部）