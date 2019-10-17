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附身女童6天！哪吒甩令旗：祢犯天條　小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

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▲▼男童、男孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO表示，小男孩和女童阿嬤說完話後，很不捨就退了身。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享一名小男孩附身一名女童6天，請出哪吒三太子處理後，事情圓滿落幕。但小男孩離開前對女童阿嬤講的話，讓其他人看了直呼好感動，「小男孩好有禮貌，阿嬤一定很捨不得。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團分享這起故事，他說，來到「濟事日」開始順序唱名，叫到一名小女孩的名字，小女孩一直不敢進來，換元帥走出去，拿令旗一甩就問，「祢怎麼可以附她身呢」，女孩身體突然變小男生的聲音。他還原元帥和小男孩的對話：

請繼續往下閱讀...

小男孩：是小女孩先一直挑釁我的，我才附她身的。
元帥：祢知道不可無緣無故附祂人身，這樣是犯天條的，祢知道嗎？
小男孩：我知道。
元帥：不用怕，吾不會打小孩的。吾問祢，祢有想要什麼東西嗎？
小男孩：我要一套新衣服跟一隻雞腿。
元帥：吾答應祢，但祢聽好，一個禮拜後，吾會帶祢去該去的地方。但這一個禮拜，祢都不可以再附這個小女孩的身，知道嗎？
小男孩：知道了。

▼有網友說，「小男孩好有禮貌，阿嬤一定很捨不得。」（圖／示意照／CFP）

▲▼男孩。（圖／視覺中國）

原PO表示，到了第六天，小男孩還是偷偷附身，祂來到小女孩的阿嬤房間和阿嬤道別，「明天元帥要帶我該去的地方了，阿嬤妳這麼老了，要好好照顧自己身體知道嗎？」

「說完了，小男孩很不捨就退了身。」原PO說，來到約定時間，元帥降駕進去清淨房屋，也帶小男孩到該去的地方，「開基中關哪吒聖言，信仰是要有智慧的，不是迷信。」

對此，有網友留言，「小男孩好有禮貌，阿嬤一定很捨不得」；原PO回，「再捨不得也不可以留在那。」也有人說，「小男孩跟他們家有什麼關係？才要跟阿嬤道別」；原PO回，「沒關係，沒意要害人。」有人則透露，這是清水開基中關太子府的元帥。

其他人表示，「唉，還好太子元帥做主讓事情圓滿」、「覺得好心酸喔」、「這小男孩真乖、真懂事！去你該去的地方，願你早日修成正果」、「有洋蔥。」

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