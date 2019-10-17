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全台首例「性別友善宿舍」明年開住！　台師大88床位「男女同層、不同房」

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▲▼ 台師大設88床位「男女同層、不同房」,性別友善宿舍 。（圖／台師大提供）

▲台師大將在公館校區學七舍設置友善宿舍 。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

為了建構友善校園，台灣師範大學總務會議決議通過增設性別友善住宿環境，將在公館校區設置性別友善住宿樓層。總務長米泓生強調，考量學七舍為套房格局，選定2樓試辦，作為校園性別友善住宿環境的起步，初步規劃「男女同層、不同房」，透過電梯分流管控人員進出，預計109學年（2020年8月）度起實施。

台師大指出，國外知名大學的宿舍數十年前早已實施「男女分房但住在同一層」，而國內大專院校的學生宿舍，常依生理性別分成男宿與女宿，近年來有學生建議推動性別友善宿舍，提供多元性別者更友善的住宿空間，現在已有大學出現男女同棟不同層的學生宿舍。而台師大也規劃在宿舍推動男女同層、男女分房的性別友善樓層，將成為台灣的大學校園首例。

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▲▼ 台師大設88床位「男女同層、不同房」,性別友善宿舍 。（圖／台師大提供）

▲台師大學七舍 。（圖／台師大提供）

米泓生表示，去年學生會提議、經學校性平會通過後，由總務處負責評估和推動性別友善宿舍，考量要一步到位不容易，因此從性別友善樓層開始推動，讓學生在性平教育有更多學習和進步空間，並規劃原本就是男女同棟不同層的公館校區學七舍先試辦。

米泓生說明，考量搭乘電梯或走樓梯，均可快速到達2樓，無須經過其他男生樓層，因此接受學生建議，選定2樓實施。目前該樓層是大學部樓層，共有88個床位，房間格局為4人套房，浴室、廁所及洗手台均可獨立使用。

▲▼ 台師大設88床位「男女同層、不同房」,性別友善宿舍 。（圖／台師大提供）

▲台師大總務長米泓生。（圖／台師大提供）

有關性別友善住宿樓層，經總務會議提案討論，除了學生會代表，也邀住宿生代表列席，最後獲得多數委員通過，將開始著手進行細節規劃，目前初步規劃配套措施，包括將依據法定性別分配宿舍寢室；男女生住宿於同一樓層，但男女寢室分配尊重學生意見；研究生與大學部床位分配會維持適當比例；學七舍6樓將調整為男生住宿樓層。

在安全管控方面，總務處表示，性平友善樓層將嚴謹管制電梯分流，住宿該樓層者統一使用男性樓層電梯，女性樓層包含7至12樓的電梯使用者皆為女性，並可依需求加裝安全門刷卡管制。

▲▼ 台師大設88床位「男女同層、不同房」,性別友善宿舍 。（圖／台師大提供）

▲為設置性別友善宿舍，台師大總務處多次向住宿生、宿委會、學生會及全校師生溝通。（圖／台師大提供）

另外，台師大也說明，學校也會公布申請時的相關注意事項及會客規定，例如在公共空間要注意服裝儀容等，而性別友善樓層會是獨立申請的選項，學生在瞭解住宿相關規定後，可依個人意願決定是否申請，並繳交紙本入住同意書。
 

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