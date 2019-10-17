「新北金城武」是你？朱立倫「手插腰品茶」姿勢100分　網狂讚：好帥





▲朱立倫當一日茶農。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專，下同）

記者袁茵／新北報導

前新北市長朱立倫17日在臉書上秀出2張照片，只見他換上白襯衫、牛仔褲，右手舉著盛滿茶水的透明杯子，跟國民黨籍立委羅明才一起體驗「一日茶農」。朱立倫還詢問網友，知不知道他在致敬哪位巨星？甚至還在IG限時動態舉辦投票，選項包括「新北金城武」、「87分像啦」。

「茶農阿倫：世界越快、心要慢…」朱立倫表示，他來到「茶的故鄉」坪林，跟羅明才一同擔任「一日茶農」，與所有在地的里長漫步茶園，瞭解文山包種茶收成、葉種、品茗。

朱立倫提到，天空偶有細雨，站在茶園中間，山霧繚繞，他心裡在想，無論之前廣告寫的是「世界越快，心則慢」，或者今年的「這一杯茶，回味自然」，其實談的都是「要保有真實自我，堅持理想做自己。」而他也替羅明才加油，與他共勉「一步一腳印，腳踏實地，就會有收穫。」

最後，朱立倫詢問網友，「你知道我在跟哪一位巨星致敬嗎？」並且於IG貼出相同照片，甚至多了一支「獨家影片」，提及「今天不是採茶姑娘，是採茶阿倫跟阿才！」。有趣的是，朱立倫還在IG限時動態舉辦投票，選項分別為「新北金城武！」、「87分像啦」。

對此，網友們在臉書上留言，「阿倫就是你就是閃亮的哪顆星，最佳人選就你」、「堅持理想做自己。加油」、「有金城武的感覺」、「偶像加油」、「金城武！」、「金城武的哥哥」、「帥哥」、「乍看還以為金城武呢？」、「帥」。

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