搭火車她嗨到把頭伸出窗外　幾秒後...慘遭撞樹不幸身亡

▲女子在火車行駛中將頭伸出窗外，不幸因此喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯去年曾發生一起離奇火車事故，一名28歲女子狂歡後與朋友搭乘火車回家時，將身體伸出窗外，頭部竟然撞樹後來不幸身亡，當局近來公布事故報告，顯示她是因為喝了酒後受到酒精影響，才會做出脫序行為導致慘案。

來自珀納斯(Penarth)的28歲女子羅珀(Bethan Roper)，是一名慈善工作者，去年12月1日晚間她與朋友前往巴斯(Bath)進行聖誕節購物行程，搭乘火車返家時，在巴斯與凱恩舍姆(Keynsham)途中撞樹身亡。鐵路事故調查報告顯示，當時因為車廂人很多，她與朋友站在車門附近，結果一名朋友突然打開窗並將身體伸出窗外，她也跟著照做，沒想到才幾秒的時間就撞樹慘死。

報告中指出，羅珀當時體內的酒精含量，每100毫升血液含有142毫克乙醇，幾乎是英國酒駕標準中，每100毫升血液含有80毫克乙醇的2倍，「一般而言，這樣的量會導致飲酒者酒醉，甚至嚴重影響他們的協調能力和判斷能力」。

報告中也提到，鐵路局自2009年後就沒有對事發路段的樹木以及鐵路之間的安全距離做過檢查，「證人指出，死者只是將頭伸出去了幾秒，就受到嚴重傷害」，對此鐵路局回應，應該讓車廂內警告「乘客不要將頭伸出窗外」的告示牌更明顯，並且在事件過後已針對多項設施進行檢討與改進。

.@GWRHelp could have done more to prevent death of Bethan Roper, 28, who died after leaning out of a train window, the Rail Accident Investigation Branch has foundhttps://t.co/LmbvgMrboB pic.twitter.com/7Lq9artRMu — WalesOnline (@WalesOnline) October 16, 2019

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。