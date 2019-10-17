　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭火車她嗨到把頭伸出窗外　幾秒後...慘遭撞樹不幸身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼火車,列車,車窗。（圖／示意圖／達志影像）

▲女子在火車行駛中將頭伸出窗外，不幸因此喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯去年曾發生一起離奇火車事故，一名28歲女子狂歡後與朋友搭乘火車回家時，將身體伸出窗外，頭部竟然撞樹後來不幸身亡，當局近來公布事故報告，顯示她是因為喝了酒後受到酒精影響，才會做出脫序行為導致慘案。

來自珀納斯(Penarth)的28歲女子羅珀(Bethan Roper)，是一名慈善工作者，去年12月1日晚間她與朋友前往巴斯(Bath)進行聖誕節購物行程，搭乘火車返家時，在巴斯與凱恩舍姆(Keynsham)途中撞樹身亡。鐵路事故調查報告顯示，當時因為車廂人很多，她與朋友站在車門附近，結果一名朋友突然打開窗並將身體伸出窗外，她也跟著照做，沒想到才幾秒的時間就撞樹慘死。

報告中指出，羅珀當時體內的酒精含量，每100毫升血液含有142毫克乙醇，幾乎是英國酒駕標準中，每100毫升血液含有80毫克乙醇的2倍，「一般而言，這樣的量會導致飲酒者酒醉，甚至嚴重影響他們的協調能力和判斷能力」。

報告中也提到，鐵路局自2009年後就沒有對事發路段的樹木以及鐵路之間的安全距離做過檢查，「證人指出，死者只是將頭伸出去了幾秒，就受到嚴重傷害」，對此鐵路局回應，應該讓車廂內警告「乘客不要將頭伸出窗外」的告示牌更明顯，並且在事件過後已針對多項設施進行檢討與改進。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
韓國瑜屏東談觀光　網嗆：槍準備好了！衝會場一槍砰了這敗類
學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！超多人都吃…營養師曝地雷
砂石車司機下跪「對不起」！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2男大量「放生毒蛇」求福報！　毒蛇四處亂竄嚇壞無辜村民慘被咬死

5歲童街上玩耍慘被貨車輾壓　司機發現真相淚崩：後照鏡裡沒東西

電車痴漢「左右開弓」同時猥褻2女　他po網替短裙妹討公道：太囂張

家園被觀光客侵門踏戶！　他驚險拍下遊覽車逃出獅子追殺過程

高空磚頭砸中11歲男　臉上出現恐怖「血洞」害怕哭喊：媽媽好痛

家中雞貓莫名消失　她驚悚目睹4.8公尺巨蟒活吞愛犬：下一個可能是我

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

史上「最恐怖戀童魔」死因曝光！遭「繃帶絞殺+牙刷刀狂刺」慘死

日閣員時隔2年參拜靖國神社　秋祭登場安倍供奉祭品

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

子涵認做證人...澳門恩客一次20萬 「賣淫價碼曝光」父：她潔身自愛！

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

史上「最恐怖戀童魔」死因曝光！遭「繃帶絞殺+牙刷刀狂刺」慘死

日閣員時隔2年參拜靖國神社　秋祭登場安倍供奉祭品

搭火車她嗨到把頭伸出窗外　幾秒後...慘遭撞樹不幸身亡

穆迪首席經濟學家：未來1年半全球經濟衰退風險「高到令人不安」

歐盟高峰會今登場！脫歐協議難產　強生「攻頂說」喊話：進入最後階段

天皇即位禮前夕…哈吉貝釀77死346傷　日府「全力救災」恐延期祝賀遊行

「颶風震海底引巨浪」再勾強震　新型態天災將逆襲人類…地震觀測竟未發現！

30分鐘排尿手術…英國男2度送手術室　醒來驚「蛋蛋消失」

蔡英文論文爭議　陳學聖要中研院設「真相調查委會」介入調查

巫師小刺客將回歸？　湯瑪斯復出參與非對抗訓練

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

《聲林2》Lulu為觀眾謀福利　魏如萱大合唱「你啊你啊」

李永然、陳贈吉／法院審案須考量「三節送禮」的民間習俗

多年求子無果！75歲印婦試管終懷孕　醫院逼早產「真的太老」女嬰出生680克

史上「最恐怖戀童魔」死因曝光！遭「繃帶絞殺+牙刷刀狂刺」慘死

韓國瑜傾聽之旅太緊湊挨批「沾醬油」　韓競辦：民進黨管好自己就好

《Pokémon GO》雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇魯11/2回歸團體戰

33歲男自摸「蛋蛋變硬」...無痛癢竟確診睪丸癌　醫整顆摘了！

國際熱門新聞

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

她分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」照　警示吸毒全身爛

喝「氮氣加水」胸腔爆炸！她胃+膽囊慘遭切除

女兒玩水突安靜　老爸查看驚見「頭髮纏排水孔」溺斃

章魚誤闖巨型螃蟹群慘遭圍攻分屍

沙國巴士車禍35死4傷　有亞洲乘客

禁不住砲轟！Dior半夜發道歉聲明「堅持一個中國」

她哭訴遭2富二代菸酒生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」

美國聯邦公報預告　台灣芭樂將准入

猴子被鎖喉只能站不能坐　實驗室內痛苦掙扎

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

更多熱門

相關新聞

排尿手術　英國男醒來「蛋蛋消失」

排尿手術　英國男醒來「蛋蛋消失」

英國一名62歲男子氣憤控告英國國民保健署（National Health Service，NHS），因為他在接受一個排尿手術後，醫生竟然未經他同意就摘除了他的睪丸。

兒子打翻熱茶　他拉褲害皮膚全掉…

兒子打翻熱茶　他拉褲害皮膚全掉…

台股飛越萬一　顧立雄點出市場仍有3變數

台股飛越萬一　顧立雄點出市場仍有3變數

49歲男把小女友綁床上「捅喉」虐死

49歲男把小女友綁床上「捅喉」虐死

她哭訴遭2富二代菸酒生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」

她哭訴遭2富二代菸酒生性侵　監視器卻拍到「跳艷舞勾引」

關鍵字：

火車撞樹酒醉Bethan Roper英國威爾斯

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面