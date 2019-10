搭火車她嗨到把頭伸出窗外　幾秒後...慘遭撞樹不幸身亡

▲女子在火車行駛中將頭伸出窗外,不幸因此喪命。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯去年曾發生一起離奇火車事故,一名28歲女子狂歡後與朋友搭乘火車回家時,將身體伸出窗外,頭部竟然撞樹後來不幸身亡,當局近來公布事故報告,顯示她是因為喝了酒後受到酒精影響,才會做出脫序行為導致慘案。

來自珀納斯(Penarth)的28歲女子羅珀(Bethan Roper),是一名慈善工作者,去年12月1日晚間她與朋友前往巴斯(Bath)進行聖誕節購物行程,搭乘火車返家時,在巴斯與凱恩舍姆(Keynsham)途中撞樹身亡。鐵路事故調查報告顯示,當時因為車廂人很多,她與朋友站在車門附近,結果一名朋友突然打開窗並將身體伸出窗外,她也跟著照做,沒想到才幾秒的時間就撞樹慘死。

報告中指出,羅珀當時體內的酒精含量,每100毫升血液含有142毫克乙醇,幾乎是英國酒駕標準中,每100毫升血液含有80毫克乙醇的2倍,「一般而言,這樣的量會導致飲酒者酒醉,甚至嚴重影響他們的協調能力和判斷能力」。

報告中也提到,鐵路局自2009年後就沒有對事發路段的樹木以及鐵路之間的安全距離做過檢查,「證人指出,死者只是將頭伸出去了幾秒,就受到嚴重傷害」,對此鐵路局回應,應該讓車廂內警告「乘客不要將頭伸出窗外」的告示牌更明顯,並且在事件過後已針對多項設施進行檢討與改進。

