抽血針一插「當oreo狂轉」！她被扎4針手臂留紅洞　暖安慰冒汗護理師：不痛

▲抽血示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

許多民眾都害怕針刺進皮膚的痛感，但也有一派人更怕護理師一直抽不到血。一名女網友日前在臉書貼出手上的針孔照，分享「血管很難被護理師找到」的痛苦，引發千人共鳴。

「大家這輩子大概都會有一次經驗。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中秀出手臂上的瘀血照，原來這是抽血過後所留下來的痕跡，不過一般抽血孔都是小小的，但圖中卻明顯可見一個紅紅的洞留在她手上。

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原PO表示，當時抽血時，護理師先是表示「妳血管不好找欸」，隨後就把針戳進皮膚「當oreo轉轉轉」，最後足足扎了4針才抽到血。原PO回憶，每次針插進去開始轉時，她都可以看見皮膚被拉起，血雖然有從洞口流出，但就是不流進管子裡，「細細的一根針能造就這麼大的洞口，也算是奇蹟。」

▲ 原PO為抽血被扎了4針 。（圖／翻攝自爆廢公社）

她還透露，當時因為扎了太多針了，護理師還緊張地問她是否會痛，她為了讓對方放心只好說不會；儘管如此，她仍在文末向護理師們致敬及致謝，「護理師跟被打針的各位都辛苦了！」

貼文一出，大家紛紛哭喊自己有差不多的經驗，「我兒子11歲抽血檢查，被插了N次換了3個人才抽成功」、「我的血管是屬於『轉頭叫學姐型』」、「我的也非常難抽，後來都直接抽手背，雖然很痛」、「我的最高紀錄一次9針」。

此外要提醒的是，抽完血拔出針頭後，直接在針孔處加壓5至10分鐘即可避免瘀血產生，同時也盡量別用該隻手提重物；若真有瘀血出現，可在48小時內冰敷，48小時後才可熱敷。

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