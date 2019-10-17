韓國瑜喊「檢討一例一休」　蔡英文辦公室批：弄清楚再說

▲韓國瑜小琉球三隆宮舉辦土地傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜「韓假」首日（16日），選擇從屏東展開「傾聽之旅」，晚間抵達小琉球與鄉親會談。面對一位支持者提到希望廢除一例一休，韓國瑜回應「一定會重新檢討」。對此，蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，要韓國瑜先弄清楚再來說。

韓國瑜啟動大選模式，身邊的維安也升級為總統級維安8個人，上午10點從台灣最南端的鵝鑾鼻出發，先前往車城保安宮參拜，接著再到竹田鄉成立客家後援會，拜訪東港區漁會，傍晚搭東琉線聯營船前往離島小琉球，在三隆宮辦「琉球夜話」。

針對許多鄉親的提議，韓國瑜致詞時提到，今天是他的傾聽之旅第一站，自己第一次到小琉球，更是第一次在小琉球過夜。他有聽過高雄副市長李四川說過，阿公和爸爸都是討海人，日子過得很辛苦，每天吃鮪魚、土虱，讓他覺得琉球人很幽默，而且琉球人有個天性，就是即使沒有錢，仍然樂觀面對，「小琉球，了不起！」

至於一例一休這個案子，韓國瑜則強調，「一定會重新檢討！」

對於韓國瑜稱要檢討一例一休，阮昭雄批評，「韓國瑜指的是廢除勞工現在的周休二日嗎？建議把相關政策弄清楚再來討論」。他反問韓國瑜，「他現在放長假卻主張廢除周休二日？」

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