長輩玩嬰「左右搖晃」　媽怕影響腦部急制止...反遭酸：對啦妳比較會啦！

▲大人和小嬰兒玩時務必謹慎再謹慎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

長輩們和嬰兒玩的方式太過頭，讓許多爸媽們看不下去。一名女網友日前目擊媽媽左右搖晃她的孩子，沒想到出聲制止後，媽媽竟然酸溜溜地回嘴，讓她白眼翻到天邊。而網友們看完也都認為，長輩眼中不起眼的小動作有時真的會造成意外，但又屢勸不聽，心實在很累。

「跟長輩溝通真的很累。」一名女網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，抱怨許多長輩都很喜歡「玩嬰兒」，原來當時她媽媽把孩子扶站立著左右搖晃，她怕傷及孩子腦部，便出聲制止「媽，不要這樣晃那麼大力。」

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沒想到媽媽這時就不開心了，反駁原PO「妳以前小時候也這樣晃，妳也沒事啊」、「妳以前這樣晃你有變ㄆㄚˇ帶嗎？」隨後還開酸「對啦！妳比較會啦！妳很厲害。」讓原PO很傻眼。

▲原PO受不了別人玩孩只顧自己爽，萬一真的生病還不是要由她照顧。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO翻白眼認為，這根本就不是「以前怎樣現在就可以怎樣」的問題，每次提醒摸寶寶前要洗手、不要隨便親嬰兒也都被回「不會怎麼樣啦！」但寶寶若真的不幸生病了，負責照顧的人還是她，「你們這些長輩就負責玩就好，有問題都是媽媽我顧得很累。」

貼文一出，許多媽媽都紛紛表示，「拿相關新聞給他們看」、「完全能理解」、「我都不給玩小孩，直接說這麼愛玩不會自己生一個，生不出來可以去領養。會用各種理由把小孩抱回來」、「小孩如果病了，也只會說抵抗力太弱」。

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