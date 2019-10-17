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刺12刀！逼毒友還5000元釀1死2傷　關廟命案凶嫌重判23年

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▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，台南地院將行兇男子黃鑰文合併判處23年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，台南地院將行兇男子黃鑰文合併判處23年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在2019年1月3日上午，台南市關廟黃鑰文行凶造成1死2傷案，台南地院17日上午宣判，將黃以殺人、殺人未遂、傷害等罪合併判刑23年，仍可上訴。

台南地院合議庭今天宣判，黃鑰文殺人罪判刑18年、殺人未遂罪判刑8年、傷害40天，合併執行23年。

歸仁分局於2019年1月13日清晨約5時50分許接獲119轉報，關廟區關新路1段民宅發生命案，經了解45歲的死者王姓男子與68歲母親及其母同居人80歲莊姓男子同住，13日清晨5時44分，與43歲黃鑰文發生衝突，造成死者重傷倒臥屋外，經送醫不治身亡，其母同居人莊男亦在制止時遭犯嫌刺傷送成大醫院急救，幸無生命危險。

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，台南地院將行兇男子黃鑰文合併判處23年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局深入追查查出，兇嫌43歲黃鑰文（有毒品、竊盜、妨害公務等前科）與死者45歲王姓男子（有毒品、竊盜、公共危險等前科）係朋友關係，2人皆是列管之毒品人口，雙方因購買毒品而衍生金錢糾紛產生嫌隙。

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，台南地院將行兇男子黃鑰文合併判處23年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而黃嫌於案發時，持以單邊剪刀自製之尖刀及鐵棍，前往被害人王男位於台南市關廟區關新路1段的住處談判，談判過程中雙方起爭執，爭吵中黃嫌持尖刀刺被害人王男12刀，導致王男重傷倒地，期間王男母親與同居人80歲莊男，聞聲從住家內跑出來阻止，其中莊男亦遭嫌疑人黃嫌持尖刀砍傷，莊男送成大醫院救治，幸無生命危險，而被害人王男到院前已無生命跡象。

台南地院審理時，黃嫌說他與王姓死者（45歲）都是列管毒品人口，兩人常湊錢合購安非他命，黃嫌供稱，王姓死者長期賴帳，致積欠他5千元，案發當天去找死者理論，是想要「教訓他一下」。

案發當天他到死者家，先以老虎鉗剪斷電線，死者從屋內衝出，手上持一把長柄柴刀朝他砍殺，他被砍傷，2人發生扭打，黃嫌以雙手抓握死者雙手上臂，推倒後即拿出以剪刀改造之凶刀刺殺死者。黃嫌強調，沒有要殺死者，只是要教訓對方，當時情緒失控，並非故意。

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，台南地院將行兇男子黃鑰文合併判處23年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲死者家屬出庭時希望法官重判被告。

死者母親謝婦遭黃嫌推倒在地受傷，謝婦之莊姓同居人為攔阻黃嫌，也遭黃嫌殺傷，對此，黃嫌皆主張是「正當防衛」，無傷害之故意。黃嫌律師則表示，雖嘉南療養院鑑定黃嫌未達精神障礙，但黃嫌長年使用安非他命，即使在未使用的狀態下，仍持續有幻覺、妄想、認知功能減損，並因症狀導致人際衝突與暴力行為；加上案發前黃嫌已4、5天未眠，情緒失控下失手殺人，對謝婦及莊姓被害人之傷害應屬過失傷害，請法官從輕量刑。

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，台南地院將行兇男子黃鑰文合併判處23年徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢察官則認為，死者遭刺12刀，且部位為前胸，係人體重要部位，難認黃嫌無殺人之故意，且該長柄柴刀並未驗出有黃嫌之生物跡證（血跡反應），無法證明其黃嫌所供稱遭死者砍傷。針對其他爭點如傷害謝婦、莊姓被害人等部分，黃嫌均辯稱為正當防衛，綜被害人所述實難認無故意傷害；檢方向法官具體求處有期徒刑15年。

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