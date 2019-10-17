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他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

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▲▼SOS,求救訊號。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子在監看房產狀況時，意外發現SOS訊號。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子近來在雪梨遠端使用監控攝影機系統，想要得知他位於南澳的房產情況時，在附近的一處土地上看到SOS求救訊號，報案後意外幫助警方找到失蹤3天的婦人皮葛林(Deborah Pilgrim)。皮葛林獲救後感激表示，「聽到警察叫我的名字時我不敢置信，我以為沒有人會找得到我。」

55歲女子皮葛林13日和朋友一起至南澳省阿得雷德市(Adelaide)東北方100公里一處地區露營，喜愛叢林探險的她，獨自散步時不小心迷失方向，就此與朋友失去聯繫成為失蹤人口。警方接獲通報後，立即出動直升機、巡邏車、越野自行車以及大批警力搜尋，卻遍尋不著她的蹤跡。

皮葛林表示，自己當時在叢林走了2個小時便知道大勢不妙，「我完全不知道自己在哪裡，只能白天走路，晚上睡覺」，只要在路上發現任何房舍，就會飛奔過去尋找幫助，然而發現的都是無人居住的空房，「我在廢棄的車上留訊息，一路上能留下訊息的地方我全留了」。

正當皮葛林快放棄希望時，她偶然發現了一棟無人的度假屋，並在泥濘的車道上留下SOS字樣，沒想到房產擁有者馬里奧特(Neil Marriot)使用監控系統時，剛好看到了她的求救訊息。馬里奧特表示，因為在當地的房產之前曾多次被人闖入，才會安裝監控系統，「我查看時，發現地上突然被人寫下SOS，前一天看時明明沒有。」

獲救的皮葛林後來被送至醫院檢查，健康狀況沒有大礙的她，向所有辛苦幫忙的搜尋人員表達感謝。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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