他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

▲男子在監看房產狀況時,意外發現SOS訊號。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名男子近來在雪梨遠端使用監控攝影機系統,想要得知他位於南澳的房產情況時,在附近的一處土地上看到SOS求救訊號,報案後意外幫助警方找到失蹤3天的婦人皮葛林(Deborah Pilgrim)。皮葛林獲救後感激表示,「聽到警察叫我的名字時我不敢置信,我以為沒有人會找得到我。」

55歲女子皮葛林13日和朋友一起至南澳省阿得雷德市(Adelaide)東北方100公里一處地區露營,喜愛叢林探險的她,獨自散步時不小心迷失方向,就此與朋友失去聯繫成為失蹤人口。警方接獲通報後,立即出動直升機、巡邏車、越野自行車以及大批警力搜尋,卻遍尋不著她的蹤跡。

皮葛林表示,自己當時在叢林走了2個小時便知道大勢不妙,「我完全不知道自己在哪裡,只能白天走路,晚上睡覺」,只要在路上發現任何房舍,就會飛奔過去尋找幫助,然而發現的都是無人居住的空房,「我在廢棄的車上留訊息,一路上能留下訊息的地方我全留了」。

正當皮葛林快放棄希望時,她偶然發現了一棟無人的度假屋,並在泥濘的車道上留下SOS字樣,沒想到房產擁有者馬里奧特(Neil Marriot)使用監控系統時,剛好看到了她的求救訊息。馬里奧特表示,因為在當地的房產之前曾多次被人闖入,才會安裝監控系統,「我查看時,發現地上突然被人寫下SOS,前一天看時明明沒有。」

獲救的皮葛林後來被送至醫院檢查,健康狀況沒有大礙的她,向所有辛苦幫忙的搜尋人員表達感謝。

