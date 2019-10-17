韓國瑜改穿白色Polo衫跑攤！　小琉球騰風宮幫他抽出「上上籤」

▲韓國瑜改穿Polo衫。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜正式請假三個月，全力拚總統大選，他從16日起選擇屏東展開傾聽之旅，17日一早拜訪琉球農會、漁會，接著到昇恆昌免稅店，隨後搭船回到東港，一整天馬不停蹄，他也改穿Polo衫應戰，小琉球騰風宮也為韓國瑜抽一張籤詩，而且是「上上籤」。

韓國瑜拚大總跑造勢，再改招牌服裝，17日一早拜訪琉球農會，換下白色襯衫，改穿白色Polo衫，記者問是否比較方便跑行程，韓國瑜也點頭表示「對」，而農會理事長蔡文全一早8點多就來等候韓國瑜，信用部同仁也準備好國旗，大唱《我現在要出征》，迎接韓國瑜。

▲騰風宮為韓抽出上上籤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

騰風宮主委、前琉球漁會總幹事黃枝福，是現任東琉線聯營處主任，為韓國瑜抽的一張上上籤，籤上面寫著「長江風浪漸夕靜 于今得進可安寧 必有貴人相扶助 凶事脫出見太平」，黃枝福的兒子黃信誌表示這是一張好籤，以前風風雨雨現在稍微平靜，現在出航正當時，有貴人相助，最後逢凶化吉會「當選」，根據了解韓國瑜當時不在場，韓國瑜也說自己早上並沒有去宮廟，而是去知名景點花瓶岩走走。

▲黃枝福的兒子黃信誌。（圖／記者洪靖宜攝）