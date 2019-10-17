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聯絡簿8行日記！女兒爆料「粗心就捏眼皮」最怕她　親媽冤枉哭：根本沒打過

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▲▼捏眼皮。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小女生說如果自己考試粗心，媽媽就會捏眼皮懲罰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國小到國中都會有家庭聯絡簿，除了讓孩子記功課，有的還有日記欄，讓小朋友可以書寫。一位媽媽日前看了女兒的聯絡簿後，發現小孩的日記題目是「我最害怕的人」，看了內容後卻忍不住吐血「我該拿妳怎麼辦才好……」8行日記內容讓網友紛紛笑噴，「真的是親生的嗎」、「小孩常常為了造句抹黑爸媽啊！」

「我要爆怨我疼愛的女兒……我該拿妳怎麼辦才好？」這位媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，文中附上一個超無奈的表情，原因就是女兒的日記，這次的題目似乎是「我最害怕的人」。仔細看看日記，女兒一開頭就寫「我最害怕的人是媽媽，因為媽媽說只要我考試粗心大意，她就會打我或捏我眼皮」。

請繼續往下閱讀...

小女生還寫下，每次考試她都緊張又害怕，有時候如果真的粗心大意，就會非常害怕回家，「真恐怖」。看到日記內容，媽媽事後也忍不住更新貼文補充，「更正……我根本沒捏過她眼皮……沒打過她……而且她根本沒在怕我」，最後還貼上一個困擾的表情符號，表達自己超冤枉的心情。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO看到日記，忍不住大喊冤枉。（圖／翻攝自爆怨公社）

妹妹的爆料和媽媽喊冤自白，讓網友紛紛笑噴，「小孩有時比較愛演」、「寫作的最大要素-創造力」、「老師：請打113保護專線」、「門外有沒有社會局敲門」、「媽媽快被家訪了」、「有天份，媽媽必須繼續栽培」、「天生要來坑媽的」、「都市傳說+1，我兒子自己有摳指甲的習慣，到學校跟同學講是媽媽半夜起來把他指甲都剪光。」

看到貼文後，還有人擔心老師會誤會，原PO就透露，「平常都有跟老師在賴，了解她在校的學校狀況，她鬼靈精怪的，老師知道」，也猜測小朋友會這樣寫，是因為「就跟她說，考試再粗心大意我就學阿嬤對我一樣，捏妳眼皮……會痛到讓妳下次不會再粗心大意了」，最後曝光真相，「我問過她了，她說因為老師要她們寫害怕的人、事、物，她不知道怎麼寫，只好挖洞讓我跳。」

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