剛過13歲生日...少女慘死砂石車輪下！曾寫下「永遠不知道明天」：希望能更好

記者李忠憲、白珈陽、陳韻如／台中報導

台中13歲張姓少女16日段考結束後，被73歲的王姓外婆接回家，沒想到途中卻被47歲吳姓男子所駕駛的砂石車輾過，慘死輪下。張女平時成績優異，跨區就讀資優班，9月底才剛過完13歲生日的她曾寫下文章「獨一無二的我」，裡頭用著時而幽默、時而嚴肅的文字描述她自己的模樣與個性，還有對自己深深的期許，但如今卻不幸命喪輪下，張女的美好人生也就此終了。

▲台中資優女段考結束被外婆接回家，卻不幸遭砂石車輾過，2人慘死輪下。（圖／記者李忠憲翻攝）

上個月底才剛過完生日的張女，曾在文章「獨一無二的我」裡頭寫道，「一雙每天都『變幻莫測』的眼睛，你永遠不知道明天的哪一隻眼睛是雙眼皮還是單眼皮。『呼吸很通順』的鼻子，如果一般人的鼻孔直徑是一支零點三八的筆，那我就是零點五。有點厚但不至於是『香腸嘴』的嘴唇，嘴裡有兩排沒長歪也沒長斜的牙齒，這些就是我臉上呈現的樣子。」

▲張女成績優異，還曾榮獲市長獎。（圖／記者李忠憲翻攝）

文章中，張女提到，自己雖然是語文資優生，但並沒有比別人聰明，「我是個很容易粗心的人，時常這裡漏寫一個，那裡又算錯，所以常因為粗心而『捶心肝』。」

張女還寫道，自己平時喜歡畫畫，但不喜歡參加比賽，「因為國小的比賽好像都著重在『顏色』，而我的圖著重在『人物細緻度』，因此我得獎的次數少之又少。」而看著張女所畫的畫，筆觸非常細膩生動，作品還因此入選台中市電子賀卡徵稿活動，上週也才剛獲得獎狀。

▲少女平時隨意畫下的畫作，可以看出她筆觸細膩、生動。（圖／記者李忠憲翻攝）

透過張女的文字可以看出，她對自己有著深刻的瞭解以及期許，「這就是我，獨一無二的我，我有很多缺點，也有優點，但我還是想把缺點『盡量』改掉，把優點變更多，造就一個更好的自己，雖然沒有那麼容易，但對我來說，如果有『實踐』的話，事情其實就已經進展一半了吧！」但如今卻不幸命喪輪下，也讓張女的美好人生就此終了，令人不捨。

▲少女作品還入選台中市電子賀卡徵稿活動，也因此獲得獎狀。（圖／記者李忠憲翻攝）

►越想越不對勁！

【少女文章全文】

一雙每天都「變幻莫測」的眼睛，你永遠不知道明天的哪一隻眼睛是雙眼皮還是單眼皮。「呼吸很通順」的鼻子，如果一般人的鼻孔直徑是一支零點三八的筆，那我就是零點五。有點厚但不至於是「香腸嘴」的嘴唇，嘴裡有兩排沒長歪也沒長斜的牙齒，這些就是我臉上呈現的樣子。

我的頭髮常常變變身成「鳥巢」！不修邊幅的模樣別人看了一定很不喜歡。我有著一身惱人的皮膚，一下子長痘痘一下子又過敏，好討厭啊！一個在這個年紀剛剛好的身高，在大人的世界裡還是略矮，所以還是要好好加油才行。

雖然我是語文資優生，但我覺得我也沒有比別人聰明多少。我是個很容易粗心的人，時常這裡漏寫一個，那裡又算錯，所以常因為粗心而「捶心肝」。尤其是看到段考成績的時候。

我很喜歡畫圖，但我不太喜歡參加比賽，因為國小的比賽好像都著重在「顏色」，而我的圖著重在「人物細緻度」。因此我得獎的次數少之又少。

對長輩或是不熟悉的人講話總是小心翼翼，但是我對熟人講話就很直接，一句話不經過大腦就從嘴裡說出來，不小心就傷了別人的心。這點真的很需要改善。但對於「改善」這件事，我表面看起來很積極，實際上根本就沒有，幾乎都只是紙上談兵，沒有實際的去做。以至於至今我都在原地踏步。

這就是我，獨一無二的我，我有很多缺點，也有優點，但我還是想把缺點「盡量」改掉，把優點變更多，造就一個更好的自己，雖然沒有那麼容易，但對我來說，如果有「實踐」的話，事情其實就已經進展一半了吧！

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