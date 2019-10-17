士林夜市「骰子牛2份600元」長髮妹淚忍吞　網一查評價暴怒...丟臉死了

▲士林夜市骰子牛2份600元！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

繼上回水果1袋賣1089元，士林夜市攤商再爆坑殺遊客事件！一名女網友逛夜市買2份多汁美味的骰子牛，因同家連鎖店大份賣200元，原PO以為價格均一價，豈料拿到餐點後，老闆竟喊價600元，消息一出讓大批網友狠酸，「士林夜市=隱藏版高單價夜市！」

一名留著長髮的女網友在《爆怨公社》踢爆，昨（16）日逛街時，忽然想吃骰子牛肉，由於曾在別處吃過同一連鎖招牌，「所以以為價格是一樣的」，因此原PO當下沒多問，便向老闆買2份餐點。

請繼續往下閱讀...

恰巧後方也有客人上門，老闆一起現場製作，隨後遞上美味多汁的骰子牛，原PO一問多少錢？對方竟回應「兩份600元！」原PO整個爆傻眼，礙於桌面上沒貼價目表，自己也疏忽問價錢，「因為其他地區的都是小份100元、大份200元，害我真的很憤怒！」

不過原PO敢怒不敢言，「我也想說人家弄好了，就沒有跟他們說不要，但是我真的吃的很不開心，覺得自己被當不懂價格的人，所以才被坑！」照片曝光，圓形紙盒撲滿骰子牛，至於份量是否有300元的價值，也掀起大批網友關注。

留言串中，幾乎一面倒大罵「600元都能去吃一頓吃到飽了」、「我覺得妳被當成觀光客惹」、「士林不意外」、「夜市的骰子牛都是雷啊」、「我會退回去不買耶，超坑的」、「不是骰子牛，是傻子牛」、「購買前先詢問價錢，不要被當盤子」、「地區不同、價格不同，但那麼貴的第一次看到」、「士林夜市=隱藏版高單價夜市」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」



▲有網友帶泰國朋友買餐點，爆差經驗，讓他直呼「丟臉死了！」（圖／翻攝Google評價）

不少人實際Google找攤商評價，發現有多位遊客給負評，包括「剛剛我也被此店家黑了，招牌沒有任何標價，結帳時一份收300元，要改小份的還不行，請觀光客消費者路過時注意」、「肉超少的，又硬筋又多，做完才說一份300，不如去旁邊吃大塊牛排」、「超黑！ 我帶泰國朋友來買，通常都是一份100沒注意上面沒標價。後來來了兩個台灣女生問多少錢，老闆不回答他們，一直說等一下等他烤完，我就覺得怪怪的，然後弄好跟我收300元，告訴我假日只有大份，那天星期五而且沒問我大小份完全心懷不軌，做沒良心生意真的要下X獄，我泰國朋友氣炸，我丟臉死」。

日前本站報導《士林夜市水果攤再坑殺！1袋爽賣1089元「秒吞1200元罰單」…曾4天連續被開單》，一名網友目睹一名水果攤女員工招攬韓國觀光客推銷，由於攤販上沒有標示任何價格，當水果放上秤重才發現竟要價1089元。消息鬧得沸沸揚揚，最後北市市場處攤販科長楊忠誠回應，會持續稽查、持續取締哄抬價格水果攤商，直到攤商離開士林夜市為止。

►生火了！連我媽都用到發光